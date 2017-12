Kingson, una dintre marile surprize ale turneului final

Unul dintre cei mai buni portari ai actualei ediţii a Mondialului african, ghanezul Richard Kingson, este unul dintre “pariurile“ selecţionerului Milovan Rajevac care a confirmat încrederea acordată. La meciul din sferturile de finală împotriva Uruguay-ului, Kingson va disputa a cincea sa partidă la acest turneu final, adică tot atâtea cât a strâns la echipele de club în ultimele trei campionate!!! Chiar dacă a fost titular în naţională la Cupa Africii pe Naţiuni în 2008 şi 2010, Kingson nu a jucat în acest an nicio partidă în campionat pentru Wigan Athletic, acolo unde este cel de-al treilea portar din lot. Fostul proprietar al clubului din Birmingham, David Sullivan, l-a caracterizat, la primul sezon în Europa, 2007-2008, pe Kingson ca fiind “unul care ocupă degeaba spaţiul din vestiar“. În acel an, în care Birmingham a retrogradat, Kingson nu a disputat decât un meci, şi atunci, culmea ghinionului, a comis o eroare teribilă. Auzind remarca patronului, portarul african a mai avut şi proasta inspiraţie să devină semeţ, cerând scuze din partea lui Sullivan: „Am o reputaţie foarte bună acasă. Toţi ghanezii sunt furioşi“. După această declaraţie şi-a întrerupt colaborarea cu Birmingham. Rezultatul, evident, a fost plecarea, la Wigan, unde nu a evoluat decât în patru meciuri în primul an, când s-a accidentat Chris Kirkland şi niciunul în al doilea sezon. În prezent, Kingson, în vârstă de 32 de ani, este fără contract, Wigan punându-l pe liber. Înainte de a ajunge în Anglia, a petrecut nouă ani în Turcia, unde a evoluat la şase cluburi, primind şi cetăţenia turcă, precum şi un nume, Faruk Gursoy. De menţionat şi faptul că din Turcia a plecat în urma unei suspendări de şase luni pentru un control antidoping pozitiv.