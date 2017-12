Kirk Douglas a revenit pe scenă

La venerabila vîrstă de 92 de ani, actorul american pare în mare formă, revenindu-şi după un atac cerebral suferit în 1991, care i-a afectat un timp muşchii faciali şi i-a îngreunat vorbirea. Cu mult şarm, umor ascuţit şi un repertoriu bogat de poveşti şi glume culese de-a lungul carierei sale îndelungate, Kirk Douglas a readus puţin din magia Hollywood-ului de odinioară în spectacolul „Before I Forget”, susţinut la sfîrşitul săptămînii la teatrul care îi poartă numele din Los Angeles. Spectacolul lui Kirk Douglas durează chiar 90 de minute, spectatorii putînd savura poveştile relatate de actor, care este ajutat de numeroase proiecţii cu scene din filmele în care a jucat. În partea considerată cea mai emoţionantă a reprezentaţiei, Kirk Douglas aduce un omagiu fostelor „capete încoronate” de la Hollywood cu care a colaborat pe marele ecran: Lana Turner, Gregory Peck, Fred Astaire, Jack Lemmon, Walter Matthau, John Wayne, Franck Sinatra şi, în special, Burt Lancaster. Totodată, actorul se referă şi la viaţa personală, întrebîndu-se, retoric, dacă a fost un tată bun pentru copiii săi.

Kirk Douglas a ţinut să vorbească publicului şi despre călătoria lui prin viaţă, despre lupta depusă pentru a-şi croi un drum, pentru a se desprinde de sărăcie şi a-şi întemeia o carieră, o familie şi o personalitate, care a schimbat barierele profesionale din industria cinematografiei americane, dar şi foarte multe prejudecăţi naţionale. Explicînd motivaţia care l-a determinat să urce, din nou, pe scenă, a vorbit despre nevoia actorului de a juca. Ultimele două reprezentaţii din această mini-serie de patru spectacole vor avea loc vineri (13 martie) şi sîmbătă (14 martie), la Kirk Douglas Theatre din Los Angeles.

Kirk Douglas, fiul unor imigranţi evrei ruşi analfabeţi, a jucat în aproximativ 80 de filme, multe devenite clasice. Printre acestea se numără „Spartacus”, „The Bad and the Beautiful / Urîtul şi frumosul”, „Van Gogh”, „20,000 Leagues Under the Sea / 20.000 de leghe sub mări”. Ultimele sale apariţii cinematografice au fost în „It Runs in the Family / În familie” din 2003, în care a jucat alături de Michael Douglas şi nepotul său Cameron Douglas, dar şi în „Illusion” în 2004.