Kirsten Dunst, fascinată de solista trupei Blondie

Actriţa americană Kirsten Dunst a declarat într-un interviu recent că ar putea să joace, într-un viitor apropiat, într-un film inspirat din viaţa şi cariera cântăreţei Debbie Harry, solista trupei Blondie. Primele informaţii despre distribuirea actriţei americane în acest rol au apărut în presa de specialitate în urmă cu trei ani. Kirsten Dunst, deţinătoarea rolului feminin principal din trilogia ”Omul-Păianjen”, şi-a reafirmat interesul pentru acest rol cu ocazia unui interviu recent: “Debbie a vrut să amânăm pentru o vreme acel proiect. Însă, peste un an sau doi, ar putea să vrea din nou să facem acest film. Mi-ar plăcea să interpretez rolul ei”. Actriţa americană a mărturisit că a visat dintotdeauna să interpreteze rolul unei cântăreţe legendare. “Muzica este o pasiune de-a mea. Dacă nu aş fi fost actriţă, probabil că aş fi cântat într-o trupă sau la un instrument”, a adăugat ea.

Kirsten Dunst, născută pe 30 aprilie 1982, s-a făcut remarcată în filmul “Interviu cu un vampir: Cronicile Vampirilor” (1994), în care a jucat alături de Brad Pitt şi Tom Cruise, obţinând o nominalizare la Globurile de Aur şi premiul pentru cel mai bun debut, la MTV Movie Awards. În 1995, a fost inclusă în lista celor mai frumoşi 50 de oameni, realizată de revista “People”. Actriţa a fost apreciată pentru interpretarea din “Sinuciderea fecioarelor” (1999), semnat de Sofia Coppola, regizoare cu care a mai colaborat şi la “Marie-Antoinette” (2006), peliculă în care Kirsten Dunst a avut rolul titular. De asemenea, a fost distribuită în filmul lui Michael Gondry “Strălucirea eternă a minţii neprihănite”, în 2004, jucând alături de Jim Carrey şi Kate Winslet şi a devenit celebră graţie filmelor din seria “Omul-Păianjen”.

Membrii trupei Blondie au fost pionieri ai punk rock-ului american şi ai scenelor new wave, iar primele două albume ale formaţiei au conţinut puternice elemente din ambele stiluri. Deşi a avut succes în Australia şi Marea Britanie, Blondie a fost privită în SUA ca o trupă underground, până la lansarea albumului “Parallel Lines”, în 1978. După şase albume de studio, care au inclus stiluri diverse, precum new wave, disco, pop şi raggae şi peste 60 de milioane de discuri vândute, trupa Blondie s-a destrămat, în 1982. Grupul s-a reunit în 1997 şi a fost primit cu succes de public, iar în 1999 a ajuns pe primul loc în topurile muzicale britanice, cu hitul “Maria”. În 2006, membrii trupei au fost incluşi în Rock \'n\' Roll Hall of Fame. Blondie va lansa un nou album de studio în 2011, intitulat “Panic of Girls”, după o pauză de opt ani, trupa americană urmând să susţină şi un turneu mondial de promovare a acestui material discografic.