Actriţa americană Kirsten Dunst, cunoscută din seria de filme Spider-Man / Omul-Păianjen”, va fi protagonista noii pelicule regizate de Lars Von Trier, „Melancholia”, după ce Penelope Cruz a renunţat la proiect. Actriţa spaniolă a renunţat la rolul principal din „Melancholia” pentru a juca în noul film din seria Pirates of the Caribbe / Piraţii din Caraibe, Kirsten Dunst, va prelua partitura, în noul film al celebrului şi controversatului regizor danez. Tânăra actriţă americană urmează să joace alături de Charlotte Gainsbourg, protagonista din „Anticristul”, filmul anterior al lui Lars Von Trier, Kiefer Sutherland şi actriţa franceză Charlotte Rampling, care urmează să apară şi în „Never Let Me Go”, în regia lui Mark Romanek, împreună cu Carey Mulligan and Keira Knightley. „Melancholia”, o dramă apocaliptică SF, va fii filmată din iulie până în septembrie în sudul Suediei. Kirsten Dunst va mai apărea şi în drama „All Good Thing”\", alături de Ryan Gosling, iar scurtmetrajul său, „Bastard”, va avea premiera la sfârşitul acestei luni la Tribeca Film Fest, la New York, urmând să fie proiectat şi la Cannes.