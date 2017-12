Kirstie Alley şi-a recăpătat silueta

Simpatica actriţă americană Kirstie Alley are motive de fericire şi asta pentru că a reuşit să scape de nu mai puţin de 45 de kilograme. Vedeta din seriale precum ”Fat Actress”, ”Veronica\'s Close” sau ”Cheers” recunoaşte că se simte extraordinar de când şi-a reintrat în formă. ”Simt că sunt din nou în elementul meu. Sincer, nici nu am realizat cum arăt”, a explicat Kirstie Alley. În plus actriţa în vârstă de 60 de ani mărturiseşte că este extrem de încântată că a intrat într-o rochie mărimea XX. Acum trebuie să scape de garderoba de mărime XXL.