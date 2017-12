Trupa americană Kiss va lansa cel de-al 20-lea album de studio către sfârşitul acestui an, a declarat Tommy Thayer, chitaristul grupului. Rockerii intenţionează să înceapă în curând înregistrările pentru un nou album şi speră ca sesiunile de înregistrări să decurgă la fel de bine precum cele din 2009, când trupa a lansat albumul ”Sonic Boom”. ”Vestea cea mare este că vom intra din nou în studiouri, peste o lună sau două. Am început să compunem câteva piese, la fel cum am compus şi piesele de pe «Sonic Boom», fără să ne dorim altceva decât să compunem acel gen de piese rock\'n\'roll pe care le iubim atât de mult, pe care le vom repeta apoi, înainte de a le înregistra. Vom intra în studiourile de înregistrare probabil în luna martie şi, către sfârşitul anului, fanii vor avea parte de un nou album Kiss”, a declarat chitaristul Tommy Thayer. După ce a fost şi producător muzical al discului ”Sonic Boom”, Paul Stanley, solistul trupei Kiss, intenţionează să facă acelaşi lucru şi în cazul noului album.

Trupa americană Kiss, compusă din membrii fondatori Paul Stanley şi basistul Gene Simmons, cărora li s-au adăugat chitaristul Tommy Thayer şi toboşarul Eric Singer, şi-a acordat o perioadă de vacanţă de 11 ani, între 1998 şi 2009, în timpul căreia membrii săi au declarat în repetate ocazii că nu vor mai înregistra niciodată un album de studio. Trupa americană de hard rock, celebră pentru ţinutele strălucitoare şi chipurile machiate cu alb şi negru, a vândut milioane de discuri şi a influenţat mai multe generaţii de fani şi de muzicieni. Printre hiturile trupei Kiss se numără ”Detroit Rock City” (”Destroyer”, 1976), ”Rock\'n\'Roll All Night”, ”I was Made for Lovin\' You” (1979). Gene Simmons este figura cea mai cunoscută din trupă, datorită machiajului care reprezintă aripile unui liliac şi a modului în care scoate limba la public.