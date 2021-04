Kitul de supravietuire - 10 accesorii utile

Uneori, daca vrem sa mergem sa petrecem timpul in natura, putem fi pusi in situatii dificile, in care sa fie necesar sa ne descurcam doar cu lucrurile pe care le avem la noi. Pentru asta, e important sa ai la tine o serie de obiecte care sa te ajute sa iesi cu bine din momentele mai grele. Iata care ar trebui sa fie acestea:

1. Cutit

Acest obiect iti poate fi de ajutor pentru a face tot felul de actiuni, de la o banala taiere de paine pana la vanatoare, pentru a-ti procura mancarea. Cu un astfel de obiect poti face foarte multe lucruri, asadar, el nu trebuie sa lipseasca din trusa ta de supravietuire.

2. Binoclu

Accesoriul acesta este unul util, deoarece te va ajuta sa poti observa cu usurinta ce se intampla in jurul tau, te poate ajuta sa te indrepti intr-o anumita directie, sa observi oameni pe care sa-i avertizezi ca ai nevoie de ei sau sa te feresti la timp de anumite animale cu care nu ai vrea sa intri in contact.

3. Lanterna

Lanterna nu trebuie sa lipseasca din bagajul tau atunci cand pleci in locuri mai ciudate si exista sansele sa te prinda noaptea pe drum sau daca pur si simplu vrei sa innoptezi in anumite zone. Ea te va ajuta sa poti observa cu usurinta ceea ce te intereseaza si sa-ti faci viata mult mai usoara.

4. Fierastrau manual

Daca e vorba de spravietuit in conditii mai grele, in mijlocul unei paduri, in poiene sau alte astfel de locuri, un fierastrau manual, usor de transportat, iti va fi de mare ajutor pentru a procura lemnele necesare pentru a gati, a te incalzi sau a-ti face un mic adapost.

5. Briceag multifunctional

Pentru cei interesati de obiecte necesare pentru a supravietui in salbaticie si nu numai, cele mai bune bricege din lume sunt cele multifunctionale. Ele pot avea zeci de capete cu intrebuintari diferite, care te vor ajuta in fel si fel de situatii - foarfeca, cutit, surubelnita, pila, deschizator de sticle, rigla, cheie universala, penseta etc.

6. Accesorii de avertizare

In cazul in care nu ramai in salbaticie pentru ca vrei, ci din anumite motive nu te poti intoarce (teren inaccesibil, ai cazut intr-o rapa etc.), atunci e foarte important sa ai la tine obiecte care pot ajuta sa avertizezi faptul ca esti intr-un anume loc. Pentru a atentiona pe distante scurte, poti folosi un fluier. Pentru a da semnale vizibile, te poti folosi de fumul degajat de foc, de obiecte lucioase, de scrierea unor mesaje pe sol etc. Vezi aici mai multe tehnici care ti-ar putea fi utile.

7. Card multifunctional

Un obiect care ar putea fi de folos cand vine vorba de supravietuire este cardul multifunctional. Acesta ocupa foarte putin loc si e deosebit de util, deoarece poate fi utilizat ca: surubelnita de diverse marimi, deschizator de sticle, cheie de diverse dimensiuni, rigla, suport de telefon etc.

Este realizat din materiale rezistente, pentru a nu se indoi (de regula otel), este subtire si se pastreaza intr-un suport special, pentru a nu te rani accidental cu el, deoarece marginile sunt ascutite.

8. Bricheta sau chibrituri

Viata in salbaticie presupune adesea si realizarea focului. Pentru a face totul mult mai simplu si rapid, din trusa ta nu trebuie sa lipseasca obiectele necesare pentru a aprinde flacara. Poti sa ai la tine fie o bricheta, fie chibrituri. Daca alegi ultima varianta, ai grija sa o tii la adapost, pentru a nu se umezi.

9. Trusa de prim ajutor

Trusa de prim ajutor trebuie sa fie mereu la indemana ta, cu atat mai mult atunci cand mergi in locuri in care va trebui sa supravietuiesti o perioada doar cu ce ai la tine. Nu se stie niciodata cand te poti rani, si nu e nevoie de ceva grav. O simpla zgarietura poate fi foarte deranjanta daca nu o tratezi si daca nu o ingrijesti in mod corespunzator.

Vei gasi sa achizitionezi truse de prim ajutor foarte complexe si de dimensiuni reduse, pentru a nu-ti ocupa mult loc in bagaj.

10. Sac de dormit

Daca planuiesti sa mergi in mijlocul naturii pentru cateva zile si ai nevoie de un kit de supravietuire cat mai complet, e bine sa ai la tine si un sac de dormit. Acesta iti va oferi confort pe timp de noapte, in asa fel incat sa iti fie cald si bine sa dormi direct pe pamant.

Acesta e foarte important chiar daca ai un cort cu tine, deoarece iti va creste gradul de confort.

Acestea sunt unele dintre cele mai importante obiecte pe care trebuie sa le ai la tine. Bineinteles ca nu trebuie sa uiti de imbracamintea adecvata, hrana, obiecte de igiena, telefon si alte lucruri care sa iti faca usor timpul pe care-l vei petrece in anumite zone.