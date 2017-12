Kiwi, o minune de fruct

Un fruct de kiwi conţine de două ori mai multă vitamina C decât o portocală, mai multe fibre decât merele şi mai mult potasiu ca bananele. Combinaţia unică de fitonutrienţi, vitamine şi minerale previne bolile de inimă, accidentele vasculare, cancerul şi bolile aparatului respirator, relatează Caring.com. Kiwi are proprietatea de a subţia sângele fără efecte secundare, aşa cum se întâmplă în cazul aspirinei, reducând şi riscul formării cheagurilor de sânge. Coboară colesterolul şi reduce presiunea arterială, iar mai multe studii au arătat că reduce stresul oxidativ şi stricăciunile făcute ADN-ului de factori externi, încurajând celulele să se repare singure. Nu degeaba kiwi este prescris ca parte a unui regim alimentar în caz de cancer şi boli de inimă, iar în medicina chineză este folosit pentru vindecarea rănilor. Un fruct sau două pe zi sunt suficiente, spun specialiştii. Kiwi este recomandat, în special, pentru fumători, ştiut fiind faptul că o ţigară fumată „topeşte” cantităţi foarte importante de vitamina C din organism. De asemenea, acest fruct este folosit în cazul regimurilor de slăbit, în special la cele disociate. Sucul de kiwi are proprietăţi astringente şi poate fi folosit în componenţa măştilor pentru ten.