Kiwi, un fruct-minune!

Mulţi specialişti au ajuns la concluzia că kiwi este un fruct-minune şi, datorită proprietăţilor sale, ar trebui mâncat zilnic. De exemplu, fructul verde abundă în vitamina C şi are puternice proprietăţi antioxidante, care contribuie la buna funcţionare a sistemului imunitar. Este bogat în fibre şi în potasiu, motiv pentru care este de mare ajutor pentru a păstra sănătatea inimii şi a aparatului respirator. De altfel, potrivit cercetătorilor, kiwi poate ajuta la tratarea copiilor cu probleme respiratorii, cum sunt astmul sau bronşita asmatiformă. Şi asta nu este tot. Kiwi este un excelent somnifer. Dacă mănânci două fructe kiwi cu o oră înainte să te culci, calitatea somnului tău va fi îmbunătăţită. Nu te vei mai trezi noaptea, iar somnul îţi va fi mai liniştit, deci mai odihnitor. Mai mult, consumat cu o oră înainte de culcare, adormi mai uşor. Secretul fructului-minune constă în cantitatea mare de antioxidanţi pe care o are, dar şi în nivelul mare de serotonină. Iar toate studiile medicale şi ştiinţifice au demonstrat că există o strânsă legătură între antioxidanţii din mâncare şi calitatea somnului. Spre exemplu, după mai multe cercetări medicale, specialiştii au descoperit că cei care suferă de apnee în somn (întreruperea temporară a respiraţiei) duc, aproape în toate cazurile, lipsă de antioxidanţi. Vitamina C, spre exemplu, este un antioxidant puternic şi eficient în tratarea problemelor cardiovasculare şi chiar este folosită în tratamentul apneei în somn.