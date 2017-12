Klaus Iohannis cere amânarea modificărilor fiscale

Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că s-ar impune o amânare semnificativă a modificărilor legislației fiscale, precizând că termenul de aplicare a acestora la 1 ianuarie 2018 este inoportun. Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa PSD, pe care îl acuză că nu a discutat cu specialiştii atunci când a propus modificările Codului Fiscal. Preşedintele susţine că aceste modificări sunt "cârpeli" şi cere Guvernului să facă un studiu fundamentat cu privire la modificările în legislaţia fiscală. "Am văzut cu toții că în afară de inițiatori toată lumea este împotriva acestor modificări. Cred că trebuie să dea de gândit oricui care dorește să facă modificări atât de ample și vede că nu vrea nimeni să meargă pe aceeași linie. Cred că minim, minimorum s-ar impune o amânare semnificativă, un studiu foarte bine fundamentat și atunci lucrurile se pot discuta în liniște. După părerea mea, este total, dar total inoportun să se țintească ca și dată de implementare 1 ianuarie 2018", a afirmat Iohannis, după ce a participat la Ateneu la Gala Asociației Municipiilor din România.

El a reiterat că modificările reprezintă o "țopăială" fiscal-bugetară a Guvernului. "Cred că vă amintiți că acum puține zile, săptămâna trecută, mi-am arătat întregul scepticism față de anunțatele modificări în legislația fiscală. Am numit acest comportament al PSD în materie o țopăială fiscal-bugetară și tot ce am văzut la televizor și tot ce am auzit și astăzi îmi confirmă că evaluarea mea a fost cât se poate de exactă. Aș fi preferat să văd astăzi un Guvern hotărât să facă evaluări serioase, să avem simulări făcute de adevărați specialiști, să vedem dacă aceste măsuri sunt într-adevăr cele mai bune sau nu. Nu am văzut așa ceva, am văzut în schimb întâlniri tot între aceiași politicieni care au ieșit tot cu aceleași opinii", a afirmat șeful statului. "Aceste modificări sunt cârpeli, eu așa le văd. Legea salarizării nu a fost gândită foarte profund, iar pentru a o aplica e nevoie de astfel de cârpeli. Eu am promulgat legea salarizării, dar nu mi le însușesc, ele sunt promovate de Parlament. Ar fi ceva foarte interesant ca eu să pot să opresc astfel de legi prost făcute", a mai spus Klaus Iohannis.

Preşedintele a arătat că nu a mai discutat cu premierul Mihai Tudose.

Executivul a amânat pentru miercuri şedinţa în care ar trebui să se discute propunerile de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018.

Premierul Mihai Tudose a declarat luni că, în ședința de Guvern de miercuri, "există posibilitatea" să nu fie discutate modificările la Codul fiscal.

"Există posibilitatea să nu discutăm miercuri în şedinţă despre Codul Fiscal", a declarat, la ieşire, premierul. Întrebat dacă există riscul să renunţe la transferul contribuţiilor, Mihai Tudose a precizat: "Există orice risc, dar nu negociez cu dumneavoastră, am cu cine discuta".