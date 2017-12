Klaus Iohannis declară sus și tare că e român

05:00:07 / 06 August 2014

NU ETNIA , RELIGIA SAU CULOAREA PIELII CONTEAZA LA UN CONDUCATOR DE TARA , CI FELUL CUM GESTIONEAZA VIATA ACELUI POPOR,MAI PUTINE SCUMPITI LA TOT CE TINE DE TRAIUL DE ZI CU ZI SI IN SPECIAL SANATATEA , CARE ESTE LA PAMANT , SAU SUB PAMANT.

ARE DREPTATE IOHANNIS , CE SPUNE , CA NU RELIGIA SI NATIONALITATEA UNEI PERSOANE , CARE CANDIDEAZA PENTRU PREZIDENTIALE CONTEAZA INTR-UN STAT DEMOCRATIC SI DE DREPT CIVIL AL CETATENILOR IN COMPARATIE CU UN STAT COMUNIST CUM ESTE RUSIA SI CARE IN NUMELE RELIGIEI OMOARA OAMENI NEVINOVATI IN UCRAINA PRIN RAZBOIUL PE CARE IL DUC , DECI CE RELIGIE ESTE ACEIA , CARE INDEAMNA POPORUL SA DUCA RAZBOAIE SI SA OMOARE LUMEA , EXEMPLUL PRORUSILOR DIN ESTUL UCRAINEI , CARE NU AU VOIE SA INJURE , SAU SA DUCA NUMELE DOMNULUI ISUS IN ISPITA , DAR AU VOIE SA UCIDA SI SE MAI NUMESC CRESTINI , ORI STIM FOARTE BINE NOI CRESTINI , CA SA FII APROAPE DE VOINTA LUI DUMNEZEU SI SA-L BUCURI PE DUMNEZEU , STA SCRIS IN SFINTA SCRIPTURA , SA-TI IUBESTI APROAPELE , CA PE TINE INSUTI SI NU SA-L UCIZI , ASA CUM PROCEDEAZA CRESTINII PRORUSI IMPOTRIVA FRATILOR LOR CRESTINII PROOCCIDENTALI , INSUSI ACEST ATAC A LUI PONTA IMPOTRIVA LUI IOHANNIS , CA NU ESTE CRESTIN SI ESTE DE O ALTA RELIGIE , ESTE CHIAR PENIBIL , CA LA NOI IN SFANTA SCRIPTURA SCRIE CLAR IUBESTETI APROAPELE SI NU-L INJOSI SI BATJOCORI IN FATA LUMII, DECI ASTA DENOTA CA PONTA NICI MACAR UN BUN CRESTIN NU ESTE , ASA CA FARISEII EU NU-I VOTEZ , CA SANT FATARNICI , CU 7 FETE SAU MAI MULTE , RADE DE ALTI OAMENI , DAR EL NU SE VEDE IN OGLINDA LUI DUMNEZEU , CA-I DE PARTEA SATANEI , BARFITOR , RAZATOR SI TOT CE ESTE MAI RAU SI APARTINE SATANEI , NU ESTE PE PLACUL LUI DUMNEZEU , DE ACEIA IN TARILE DEMOCRATE DE SUTE DE ANI , NU SE TINE CONT DE CE CULOARE ARE PIELEA , EXEMPLU OBAMA PRESEDINTELE SUA-ului SAU DIN CE RELIGIE FACE PARTE , CONTEAZA CE BENEFICII FACE PENTRU POPORUL LUI , PENTR-CA A FOST ALES DE ACEST POPOR , DECI IN CONCLUZIE PONTA CE BENEFICII AI FACUT TU ACESTUI POPOR DIN ROMANIA ,DE 2 ANI , DE CAND ESTI PRIM MINISTRU , AICI TREBUIE SA DECIDEM , NOI TOTI , DACA MERITI SAU NU VOTUL NOSTRU DE INCREDERE.