​Klaus Iohannis: Eliberați România! Vă aștept pe toți la vot pe 26 mai!

09:22:34 / 20 Mai 2019

De WC JOHANIS SI PDL PNL CIUMA ROȘIE

In sistem ticăloșit creat de Traian Băsescu SI perfecționat de WC JOHANIS își va găsi sfârșitul pe 26 MAI ...Un sistem ticăloșit MAFIOT stat PARALEL care conduce din umbră ... PDL PNL CIUMA ROȘIE USR PMP pro aceași MIZERIE securistă..... TRĂDĂTORII DE ȚARĂ S-AU COCOȚAT ÎN CE-A MAI ÎNALTĂ FUNCȚIE ÎN STAT..WC JOHANIS ...BLAGA... ORBAN. RAREȘ B....NICU CÂND IN ISTORIA ROMÂNIEI NU AM AVUT UN ASTFEL DE SISTEM TICĂLOȘIT DE TRĂDĂTORII DE ȚARĂ CARE VOTEAZĂ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI IN PARLAMENTUL EUROPEAN CA ȚARĂ SA FIE PEDEPSITĂ !!!!..