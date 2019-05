Klaus Iohannis: “Pe 26 mai, mergem la vot să arătăm lumii că suntem un neam de oameni cinstiți, nu de hoți!”

19:11:53 / 14 Mai 2019

....LA WC JOHANIS..

Ba ce tupeu Ce aroganță maximă la ACEASTA jigodie care își zice OM ?..CAND TU WC JOHANIS AI DEZBINAT ACEASTĂ ȚARĂ CUM NU A FĂCUT-O NIMENI IN ISTORIA ROMÂNIEI...Un HOT UN PENAL COCOȚAT de un sistem ticăloșit in ce-a mai înaltă funcție în stat...IAR ACEST NEMERNIC NE MAI CERE UN MANDAT..!!!!!....Pe cine mai prostești WC JOHANIS ?.... VREȚI DICATURA ? Votați WC JOHANIS.... Vreți haos în România ?... VOTAȚI WC JOHANIS.... ACEST IDIOT A RAMAS ULTIMUL BASTION AL SISTEMULUI TICĂLOȘIT CONSTRUIT DE TRAIAN BĂSESCU Un șut în GURĂ merită acest TRĂDĂTOR in loc de VOT...Hai să-i dăm pe 26 mai ce merită.