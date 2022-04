Klaus Iohannis: Trebuie să avem alternative viabile care ne asigură gazul pentru iarna următoare

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut marți, 15 martie 2022, la Palatul Cotroceni, declarații de presă comune cu Președintele Republicii Bulgaria, Rumen Radev.

Iohannis a declaratcăse lucrează la alte rute alternative de aprovizionare cu gaz, fiindîn negocieri avansate cu mai multe surse, în contextul în care România și Bulgaria sunt într-o oarecare măsură dependente de gazul din Rusia.

Am discutat această chestiune cu premierul Mitsotakis, știți bine că a fost în vizită, și avem promisiuni ca până la sfârșitul acestui an interconectorul să fie funcțional și atunci evident că putem via Bulgaria să beneficiem de gaz lichefiat, care se va descarcă în portul din Grecia. Pe de altă parte, se lucrează și la alte rute alternative de aprovizionare cu gaz și suntem în negocieri avansate cu mai multe surse. Este evident că până începe iarna ’22-’23 trebuie să avem alternative viabile care ne asigură gazul pentru iarna următoare.