Klaus Iohannis, turnat de fotograful prezidențial

Preşedintele Klaus Iohannis a realizat în weekend o şedinţă foto la Palatul Cotroceni, lucru devoalat de mesajul şi pozele postate neinspirat de fotograful Simion Buia, pe pagina sa de Facebook. "Sunt un om norocos. În ultima vreme am întâlniri remarcabile. Deseori o duc şi pe Martha cu mine, să înveţe, să înţeleagă, să-şi amintească. În definitiv suntem ce sunt amintirile noastre. Deunăzi am avut un shooting cu preşedintele României. Martha a vorbit în limba germană cu domnul Iohannis, au comunicat foarte bine, despre şcoală, despre viaţă. Apoi Martha a pus Jazz pe telefonul mobil, ca să spargă liniştea Cotrocenilor, iar eu am încins blitzul… A ieşit bine. Dacă ar fi să descriu experienţa mea într-un singur cuvânt, ar fi - empatie. Uneori există pur şi simplu “chimie” între oameni, indiferent de vârstă, statut, funcţie. Îmi iubesc meseria, îmi ador fiica, vă îndemn să ieşiţi la vot!", a scris fotograful Simion Buia, pe Facebook. Duminică dimineaţa însă postarea a fost ştearsă. Probabil că președintele nu a avut empatie pentru... empatia fotografului și nici pentru „limbarnița“ neautorizată de Cotroceni. Şedinţa foto ținută secretă are loc în plin scandal legat de neputinţa unui sistem de a proteja şi salva un copil de 15 ani, care a reuşit să îşi anunţe propria răpire la 112.