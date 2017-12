Klinsmann a renunţat, Low este noul selecţioner al Germaniei

Antrenorul Jurgen Klinsmann a anunţat, ieri, într-o conferinţă de presă susţinută la Frankfurt, că nu îşi va prelungi înţelegerea cu Federaţia Germană de Fotbal (DFB), viitorul selecţioner al medaliatei cu bronz de la Cupa Mondială urmînd a fi Joachim Low. "Nu mi-a fost uşor să iau această decizie, dar vreau să petrec mai mult timp cu familia. Cei doi ani petrecuţi la naţională au fost dificili, dar sînt fericit că am reuşit o performanţă bună la Cupa Mondială", a spus Klinsmann. În vîrstă de 41 de ani, Klinsmann a fost numit în funcţia de selecţioner al Germaniei în august 2004 şi a reuşit clasarea pe locul trei la Cupa Mondială şi la Cupa Confederaţiilor din 2005. În cei aproape doi ani în care a pregătit naţionala, Klinsmann a înregistrat 21 de victorii, şapte rezultate de egalitate şi şase înfrîngeri. Viitorul selecţioner al Germaniei va fi Joachim Low, secundul lui Klinsmann la naţională. "Sînt fericit pentru Low, deoarece am muncit împreună în ultimii doi ani şi am făcut-o foarte bine", a precizat Klinsmann. Low, în vîrstă de 46 de ani, a fost jucător în liga secundă germană şi a mai antrenat formaţiile VfB Stuttgart şi Fenerbahce Istanbul.