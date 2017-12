Km 4-5, sub asediul vaporilor de motorină

În cartierul constănţean Km 4-5, membrii unei familii sînt îngrijoraţi de faptul că, de aproximativ trei zile, vaporii de motorină le-au invadat locuinţa. Ilie şi Liliana Damian au cumpărat casa în care locuiesc în prezent (situată pe str. Theodor Speranţia nr. 16) acum doi ani. „Cînd am cumpărat-o, nu ni s-a spus nimic despre faptul că lîngă terenul nostru se află conductele cu motorină ale societăţii Oil Terminal. Era mai ieftină, dar nu am ştiut de ce”, a declarat Liliana Damian. În urmă cu trei zile însă, pe terenul din faţa locuinţei Damian, angajaţii Oil Terminal au început să sape. „Au început nişte lucrări. Nu ştiu exact ce fac, dar, din cîte am observat, muncitorii Oil Terminal extrag motorină din conductele societăţii. Din acel moment, aerul a devenit de nerespirat. Ne ustură nasul, gîtul şi ne doare capul de la vaporii de motorină din aer. Copilul mi l-am trimis să doarmă în altă parte. Am considerat că nu este sănătos pentru el să stea aici”, povesteşte Liliana Damian, adăugînd că au mai avut o problemă asemănătoare acum mai mult timp, pe terenul de lîngă locuinţa lor. Femeia susţine că familia ei şi vecinii sînt speriaţi pentru că nu ştiu exact ce se întîmplă şi le este teamă ca nu cumva să se producă o explozie din cauza neglijenţei trecătorilor: „Ne este frică ca nu cumva cineva să arunce un chibrit sau o ţigară şi să nu ia foc. Ultima dată cînd au săpat lîngă casa noastră, soţul meu păzea groapa noaptea ca să nu vină cineva să arunce un muc de ţigară şi să luăm foc”. Potrivit reprezentanţilor societăţii Oil Terminal, lucrările care au loc în această perioadă au ca scop decopertarea conductelor pentru a se verifica starea acestora. „Pe fascicolul de conducte situat între Secţia Platforma Nord din strada Caraiman şi Secţia Platforma Sud din zona Movila Sara se execută, de aproximativ o lună, lucrări de decopertare în vederea stabilirii stării tehnice a instalaţiilor tehnologice, incluzînd şi zona străzii Theodor Speranţia, despre această acţiune fiind informate atît autorităţile de mediu, cît şi Primăria Municipiului Constanţa. Precizăm că, odată cu lucrările de întreţinere, se identifică şi zone de sol afectate, care vor fi eliminate cu ajutorul unor firme specializate. Nu se poate vorbi de o poluare” a declarat directorul general al Oil Terminal, Vasile Miu.