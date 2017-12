Kool & the Gang concertează în România

Una dintre cele mai de succes trupe ale anilor ‘70 şi ’80, Kool & the Gang, va concerta pentru prima oară în România, la finele acestei luni. Spectacolul va fi susţinut pe 31 octombrie, membrii grupului fiind invitaţi speciali de Halloween, la Clubul Bamboo din Bucureşti. Componenţii legendarei formaţii vor prezenta publicului hiturile care i-au făcut celebri şi care au însufleţit ringurile de dans de-a lungul a mai multor generaţii, cît şi cele mai noi piese, de pe cel mai recent album.

Trupa Kool & The Gang a vîndut peste 70 milioane de albume în întreaga lume şi a influenţat muzica a trei generaţii. Mega hiturile „Celebration”, „Cherish”, „Jungle Boogie”, „Joanna” sau „Get Down On it” le-au adus faima mondială, dar şi două premii Grammy, şapte American Music Awards, 25 de piese de Top Ten, precum şi peste 31 discuri de aur şi de platină.

Biletele pentru concertul Kool & the Gang de la Bucureşti se vor putea achiziţiona la preţul de 100 lei, atît în seara concertului, la intrare în club, cît şi prin reţeaua Eventim, magazinele Germanos, Vodafone sau librăriile Cărtureşti.