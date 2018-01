Kovesi - „Big Sister“. DNA VA CONTROLA TOATĂ VIAȚA ROMÂNILOR

Grupul de Investigații Politice susține că DNA s-a dotat cu toate aparatele și softurile necesare pentru controlarea activităților de pe telefoane, calculatoare și sisteme de operare. Softurile Direcției Naționale Anticorupție vor putea sparge orice parolă de pe orice dispozitiv, iar activitatea va fi non stop. "Începând de azi, DNA va ști tot ce facem pe telefon sau pe calculator, ne va sparge parolele, ne va clona SIM-urile și va recupera datele șterse. DNA ne va monitoriza Facebook-ul, Google Chat-ul, Skype-ul, Dropbox-ul, torrent-ele etc. Tot. Azi, 13 octombrie 2017, DNA-ul condus de Laura Codruța Kovesi s-a dotat cu calculatoarele și softurile necesare pentru a controla absolut orice activitate avem pe orice tip de telefon (inclusiv replicile chinezești) și pe orice tip de PC sau server, cu orice sistem de operare. Nu are nicio importanță dacă dispozitivele sunt parolate sau datele criptate. Softul achiziționat de DNA este menit să spargă parolele și să decripteze datele, inclusiv datele din Dropbox sau din torrente.

De asemenea, nu are nicio importanță dacă datele de pe dispozitive au fost șterse. DNA le va recupera. Când nu folosim calculatorul de acasă, DNA ne va localiza cu ajutorul GPS-ului din telefon, chiar dacă telefoanele nu sunt conectate la rețea. DNA ne va monitoriza inclusiv activitatea de pe Facebook, Google Chat, Skype etc. Și nu doar a noastră, ci și a prietenilor din listă. DNA va clona orice tip de SIM, va folosi propriile noastre telefoane nu doar pentru a ne asculta, ci și pentru a ne face poze.

Big Brother are acum o soră. O cheamă Laura Codruța Kovesi și e șefa DNA," se arată pe pagina de facebook a GIP.

Ce va putea face DNA:

"Iată mai jos doar câteva dintre lucrurile pe care ni le va face DNA:

1. Pentru telefoanele mobile

„ Extragere/achiziție de date informatice existente pe următoarele dispozitive mobile: Acer, Alcatel, Amazon, Amoi, Apple, Archos, Asus, BLU, BlackBerry, Coolpad, Dell, Dopod, Doro, Fly , Garmin, GeeksPhone, GeneralMobile, Gigabyte, QTEK, T-Mobile, Haier, Huawei, K-Touch, Kyocera, Lanix, Lenovo, LG, Meizu ,Micromax, Motorola, MyPhone, Navitel, Nokia, Pantech, Philips, SFR, Sagem, Samsung, Sanyo, Sharp, Sony (SonyEricsson), TomTom, Toshiba, Turkcell, Vertu, ViewSonic, Vodafone, ZTE etc., inclusiv replicile chinezești ale dispozitivelor mobile și dispozitive de stocare de tip card de memorie;

- Efectuează copii în mai multe modalități: logic, fizic, sistem de fișiere, extragere de parole, captură de ecran prin intermediul cablurilor sau a unei camere video.

- Suportă efectuarea de copii pentru sistemele de operare pe dispozitive: iOS, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile și Palm și replicile chinezești

- Suporta decodare JTAG pentru următorii producători: HTC, Huawei, Casio, Kyocera, LG, Nokia, Pantech, Samsung, Sony, ZTE, Sanyo și replicile chinezești.

- Va avea abilitatea de a crea imagini fizice împreuna cu bypass de parole pentru dispozitive mobile Samsung cu Android, incluzând următoarele modele: SM-N9009 Galaxy Note 3, SGH-T989 Galaxy S II, SGH-T989D Galaxy S II, SGH-i727 Galaxy S II Skyrocket, SM-G710 Galaxy Grand 2, SM-G7102 Galaxy Grand 2, SM-G7106 Galaxy Grand 2, GT-i9506 Galaxy S4, SM-N900V Galaxy Note 3, SM-P605V Galaxy Note 10.1, GT-i9506 Galaxy S4, SM-N900V Galaxy Note 3, SM-P605V Galaxy Note 10.1, SM-G870W Galaxy S5 Active, SM-G900P Galaxy S5, SM-G860P Galaxv S5 Sport, SM-N910V Galaxy Note 4, SM-N915P Galaxy Note Edge, SM-G901F Galaxy S5 Plus, GT-I5700 Galaxy Spica, SPH-M920 și replicile chinezești;

- Va avea abilitatea de a realiza extracții fizice pentru telefoane deblocate (inclusiv achiziție a memoriilor NAND și NOR) BlackBerry 7xxx/8xxx/9xxx incluzând: 9930 Bold, 9800 Torch si 8330 Curve

- Va avea abilitatea de a extrage la nivel fizic cu parola bypass pentru Motorola Android inclusiv: Nvidia Tegra 2: MB867 Milestone X2. MB870 Droid X2. MB860 Atrix 4G, TI OMAP 3xxx (3410/3430/3440/3610/3620/3630): MB526 Defy+, XT720 Milestone, A955 Droid 2.

- Va avea abilitatea de a realiza achiziții/copii fizice cu bypass (ocolire) de parola pentru Nokia Lumia Windows Phone 8 (Lumia 520, 820, 822, 920, 925, 1020, 1320).

- Va avea abilitatea de a extrage parolele din dispozitive Nokia BBS, incluzând RAPUv21 chipset de pe următoarele dispozitive: Asha 300 (RM-781), Asha 302 (RM-813), Asha 311 (RM-714), 700 Benji (RM-670), 603 (RM-779).

- Aplicația va permite realizare de clone pentru SIM/ MicroSIM/ NanoSIM.

- Decodează/convertește informațiile despre geo-locație fiind posibilă accesarea pe harta din software direct.

Aplicația exporta datele extrase (agenda de telefon, lista de mesaje SMS, MMS, email, IM, calendar, jurnal de apeluri, date despre aplicații, fotografii, video, muzica, sunete, date acumulate în browser de internet și a altor fișiere) în format proprietar, în format PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX și XML cu posibilitatea de filtrare și selecție a acestora.

- Suporta capacitatea offline (deconectat de la orice rețea) a hărții, pentru decodare a geo-poziției

- Exporta datele ascunse sau șterse incluzând jurnal de apeluri, mesaje text, contacte, imagini si geo-locații

Aplicația va fi livrată cu un dispozitiv de clonare pentru SIM/Micro SIM /Nano SIM ID Cloner.”

2. Pentru calculatoare

„- Recunoaște și analizează sisteme de fișiere, cum ar fi:

- FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, ReFS (Windows 8 și Server 2012), HFS, HFS+, Ext2FS, Ext3FS, Ext4FS, CDFS, ReiserFS 3, VxFS;

- Recunoaște, analizează și poate decripta discuri cu criptare totală (WDE), cum ar fi:

- AFF, PGP, Credant, SafeBoot, JFS, VMWare, UFS1, Ultimaco Safeguard, Guardian, EFS,LVM,LVM2, AppleFileVault 1 și 2;

- Recunoaște, analizează și poate decripta fișiere criptate, cum ar fi:

- Bitlocker (Win Vista,7,8), Checkpoint/PointSec R73 7.4.5, Checkpoint 7.6.150, McAfee Endpoint Encryption 5.x și 6.0, Safeguard Easy 4.40.9 și Enterprise 5.40 și 5.50 etc.;

- Indexează, procesează și analizează multiple tipuri de fișiere cu structuri complexe, cum ar fi:

- containere de tip e-mail: PST, OST, NSF, MSG, P7M, ICS, VCF, MBOX, EML, EMLX, TNEF, DBX, Bloomberg XML;

- Fișiere tip arhivă: 7Z, ZIP, TAR, GZ, BZ2, RAR, Z, CAB, ALZIP;

- Fișiere tip office: DOCX, DOCM, DOTX, DOTM, DOC, DOT, RTF, ODT, WPD, WPS, XLSX, XLSM, XLSB, XLAM, XLTX, XLTM, XLS, XLT, XLA, XLM, XLW, ODC, ODS, UXDC, DBF, PPTX, PPTM, PPSX, PPSM, POTX, POTM, PPT, PPS, POT, ODP;

Aplicația suportă nativ analizarea memoriei de lucru (RAM) ale sistemelor investigate la distanță sau din imagini prelevate de la acestea;

- Modulul de analiză a memoriei de lucru este capabil să identifice parole, pagini HTML, fișiere LNK, documente office, procese ale aplicațiilor și librăriile utilizate de acestea;

Modulul de procesare și analizare a artefactelor de tip Internet dispune și de motor de căutare și recuperare din spații nealocate (funcții carver) pentru aplicații web, cum ar fi: Facebook, Google Drive, Google Chat, Skype, Dropbox, Torrent etc.;

Aplicația dispune de un modul de vizualizare și analiză socială (gruparea datelor în funcție de frecvența evenimentelor și a conexiunilor dintre acestea) a datelor procesate și analizate prin dispunerea acestora în mai multe moduri, cum ar fi: pe o diagramă/reprezentare liniară

temporală generată automat, prin grafice cu dispersie sau diagrame circulare, pe hartă folosind datele de tip geo-locație etc.

Fereastra de acoperire va fi 24x7, inclusiv zilele de sărbători legale.”