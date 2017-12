Kovesi are miopie politică?

Despre poliţia politică a lui Traian Băsescu se vorbeşte de ani buni. În ajutorul celor care se simt persecutaţi politic vin chiar cei care, la un moment dat, au servit mascat intereselor preşedintelui şi care, prin atitudinea şi acţiunile lor, confirmă, într-o oarecare măsură, acuzaţiile care li se aduc. Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi, nu a putut să se abţină şi le-a arătat românilor că are în continuare stăpân. Pe 7 octombrie, în presă au apărut numeroase stenograme şi informaţii din cazul „Referendumul”, deşi dosarul în care este implicat vicepremierul Liviu Dragnea nu devenise încă public. Această „performanţă” nu a trezit interesul Codruţei Kovesi, având în vedere că scurgerea ilegală de informaţii provenea chiar din cadrul instituţiei pe care pretinde că o conduce. Nu aceeaşi atitudine a avut-o Kovesi pe 16 septembrie, când în media au apărut stenograme din dosarul de urmărire penală al deputatului PDL Ioan Oltean. Atunci, şefa DNA, a sărit imediat. „Ioan Oltean a fost pus sub învinuire săptămâna trecută, fiind suspectat de comiterea acestei infracţiuni. Menţionez că beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. În ceea ce priveşte ancheta efectivă, o să identificăm persoanele care s-au făcut vinovate de scurgerea de informaţii din cadrul DNA. Nu vă pot furniza foarte multe detalii acum, pentru că este o anchetă în derulare. Consider că este extrem de grav, sper să nu mai avem astfel de situaţii”, spunea atunci Kovesi. Şi s-a întâmplat relativ repede acelaşi lucru, numai că, acum, Kovesi nu a avut niciun fel de reacţie, pentru că dosarul nu viza un reprezentant al PDL. Toată lumea aşteaptă cu nerăbdare reacţia şefului DNA, care mai mult ca sigur... nu va veni.