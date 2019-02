Kovesi, citată în calitate de suspect într-un dosar penal de CORUPȚIE

Fostă şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, a anunţat, miercuri seară, la Europa FM, că a fost citată pentru ziua de vineri la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Kovesi declară că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

"S-a prezentat un poliţist la domiciliul meu şi am primit o citaţie din partea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie în calitate de suspect pentru infracţiunile de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Este foarte interesant că această citaţie vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii, dar probabil este tot o coincidenţă faptul că iniţial am fost anunţată de procedura din Parlamentul European, am înţeles că audierea urma să fie pe data de 18 februarie, mi-am cumpărat bilet de avion pentru data de vineri, ca să pot să merg la Bruxelles şi să particip la audiere. În acest sens, chiar am fost astăzi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă termen în data de luni şi a cererea de amânare am depous biletul de avion din care rezulta că data de vineri urma să plec din ţară. La nici câteva câteva ore după ce am depus acaestă cerere din care rezulta că eu voi fi plecată din ţară pentru această audiere am primit acaestă citaţie", a declarat Laura Codruţa Kovesi, la Europa FM.

Trebuie menționat însă faptul că încă de astăzi dimineață - miercuri - a fost anunțat în întreaga presă că respectiva audiere nu poate avea loc decât pe 25 sau 26 februarie, singurele zile în care, potrivit calendarului Parlamentului European, se întrunește Comisia LIBE (de libertăţi civile, justiţiei şi afaceri interne) în cadrul căreia ar trebui săfie audiată Kovesi la Bruxelles.

"Este evident că prin această metodă se încearcă oprirea mea în această procedură, se încearcă chiar şi prin abuzuri să nu ocup această funcţie, pentru că totuşi am şanse pentru că sunt candidatul care s-a situat pe primul loc. În citaţie, nu sunt descrise faptele, urmează să îmi fie aduse la cunoştinţă când mă voi prezenta la audiere. (…) Exact cu o săptămână înainte de audierea mea în Parlamentul European pentru ocuparea acestei funcţii eu primesc citaţie să fiu audiată exact în ziua în care trebuia să fiu prezentă la Bruxelles", a completat Laura Codruţa Kovesi, deși data audierii, așa cum se arată mai sus, este penultima zi lunii februarie.

Fostul procuror-şef DNA a declarat că este nevinovată, recunoscând însă că această citare se va transforma într-o problemă de credibilitate.

"Este foarte dificil să spun ce vor gândi alţii. Eu ştiu că sunt nevinovată, ştiu că este o etapă intermediară începerea urmăririi penale. Va fi o problemă de imagine, de credibilitate şi a mea, dar şi a instituţiei care a făcut acest demers total abuziv. Să investighezi după zece ani o faptă, nu văd care era urgenţa ca eu să fiu chemată înainte să mă prezint la această procedură. Acest lucru poate să îmi afecteze în mod serios candidatura. (...)", a mai spus Kovesi.

"Eu voi merge la Bruxelles, audierea este în 26, astăzi mi s-a confirmat şi oficial acest lucru. Voi merge, voi explica că sunt nevinovată, voi explica faptul că începerea urmării penale este o şicană. Îmi voi continua drumul în această procedură. Nu voi înceta.”, a mai spus Laura Codruţa Kovesi.

Fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție Laura Codruța Kovesi mai este vizată în 18 dosare aflate în instrumentarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție. Faptele cercetate sunt de abuz în serviciu, cercetare abuzivă și represiune nedreaptă, având legatură cu modul în care au fost instrumentate o serie de dosare în perioada în care Kovesi s-a aflat la conducerea DNA. Datele despre dosarele în care vizată este Laura Kovesi au fost furnizate de Secția pentru investigarea infracțiunilor din Justiție la solicitarea Coaliției Românilor din SUA, care a cerut să se precizeze “câte dosare există în lucru pe rolul Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție privind fapte presupus a fi săvârșite de numita Laura Codruța Kovesi în calitate de procuror” și “care este încadrarea juridică a acelor fapte și câte dosare sunt în lucru pentru fiecare presupusă infracțiune în parte”.

Răspunsul Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție:

“Urmare solicitării dumneavoastră din 06.02.2019, având ca obiect cererea formulata in temeiul dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, transmisa Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, va facem cunoscut urmatoarele:

Referitor la persoana care face obiectul interesului dumneavoastra, respectiv doamna Laura Codruta Kovesi, in calitate de procuror, la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, sunt inregistrate un numar de 18 dosare.”

REACȚII

Radu Herjeu, membru al CNA, pe pagina sa de facebook:

“Koveși se plânge miliardelor de fani că a fost pusă sub acuzare de Secția de investigare a magistraților. <<Cea mai bună soluţie ar fi să demisioneze. Dacă nu este vinovat, aşa cum susţine, atunci nu văd nicio problemă… Dar este inacceptabil ca o ţară europeană să aibă un prim-ministru pus sub acuzare de procurori pentru fapte penale>>, a spus Klaus Iohannis în 2015, după ce DNA îi deschisese un dosar lui Ponta. Presupun că este perfect acceptabil ca o întreagă Uniune Europeană să aibă un procurer-șef pus sub acuzare de procurori pentru fapte penale?!”

Mirel Curea, prim redactor-șef adjunct la Evenimentul zilei, pe pagina sa de facebook:

“Codruța, ai încredere în Justiție! Frumos ar fi să-mi trimiți pe mail, la Evenimentul Zilei, niște date din dosarul în care te agățară aștia, așa cum trimeteai pe vremuri sclavilor tăi din redacție date secrete din dosarele ălora pe care îi nenoroceai nevinovați.”

Lia Olguţa Vasilescu, fostul ministru al Muncii, pe pagina sa de facebook:

"Am trăit s-o văd şi pe-asta! Laura Codruta Kovesi se plânge ca e abuzată de statul de drept! Când? Exact când îşi făcea campanie să devină procuror-şef european... Pe bune? Să le spună asta celor care au fost acuzaţi fix în campania electorală! Păi să aibă încredere în Justiţie, zic! Că parcă aşa era şlagărul penalilor... Şi, ca să lucram cu materialul clientului, nişte penaaaaali, vor sa conducă ţara! Bine, în speţa de față, chiar Europa! Sau în politică nu există prezumţia de nevinovăţie (ea fiind susţinută politic de grupul PPE), iar persoanele asupra cărora planează suspiciuni rezonabile trebuie să facă un pas lateral”. Am citat corect, nu? P.S. Şi pe mine m-ai chemat tot ca suspect. Noroc că, de la cazul meu, s-au mai schimbat metodele!"

Jurnalistul Ion Cristoiu, la România TV:

“Mi-am dat seama cât este de slabă. Jocul este acesta: te-a chemat, te duci să-ți demonstrezi nevinovăția. Ea și echipa ei, binomul, ne-au spus 10 ani că atunci când suntem convocați nu avem voie să nu venim. Iat-o pe ea făcând asta acum!Ne întoarcem de la ce ni s-a spus 10 ani! Când te-a chemat la anchetă penală, te duci acolo, modest, te aperi cu avocatul. Acum nu mai funcționează nimic din ceea ce ni s-a zis. Kovesi are reacții nefirești. Ea știe că sunt probe, iar reacția ei este isterică.

Ea trebuie să treacă, în Parlament, ca să fie procuror-șef, de Consiliul în care sunt toți șefii de stat. E greu de presupus că va fi unanimitate, așa cum se cere, și că un președinte nu va spune că o penală din România nu poate fi procurer-șef. Nu e operațiunea PSD-ului și nici a lui Tudorel Toader. Operațiunea este condusă de Klaus Iohannis”.