Kovesi, despre acuzaţii ale Elenei Udrea: „Suntem imuni la astfel de declaraţii”

Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Codruţa Kovesi, a declarat astăzi, întrebată dacă acuzaţiile Elenei Udrea afectează procurorii, că magistraţii sunt imuni la astfel de declaraţii, precizând că deocamdată nu a sesizat Inspecţia Judiciară. Codruţa Kovesi a fost întrebată, înainte de a intra la bilanţul Ministerului Public, dacă va sesiza Inspecţia Judiciară în cazul afirmaţiilor Elenei Udrea, procurorul şef al DNA spunând: "Nu voi comenta niciodată declaraţiile pe care le dau persoanele pe care le cercetăm, nu o s-o fac nici acum. Deocamdată nu am sesizat Inspecţia Judiciară". "Suntem imuni la astfel de declaraţii. Ne facem treaba, cred că răspunsul nostru cel mai bun este să continuăm anchetele profesionist, în mod corect şi hotărârile judecătoreşti sunt răspunsul cel mai credibil pe care îl putem da în faţa unor astfel de atacuri", a mai spus Codruţa Kovesi. Fostul ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, deputatul PMP Elena Udrea, arestată în dosarul "Gala Bute" şi pusă sub acuzare şi în dosarul "Microsoft", a postat, de mai multe ori mesaje pe Facebook, prin intermediul echipei sale de comunicare, despre anchetele procurorilor şi denunţurile inculpaţilor. Mesajele sunt semnat cu eticheta "Kafka". Într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook, intitulat "Denunţătorii buni şi denunţătorii răi", Elena Udrea a arătat că, după ce DNA şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au opus punerii sale în libertate, se poate spune că principala vinovăţie a lui Dorin Cocoş este că a fost căsătorit cu ea. Elena Udrea arată că Dorin Cocoş şi-a recunoscut faptele de care a fost acuzat de anchetatori după o bună perioadă în care s-a aflat în arestul Poliţiei Capitalei. "A spus sumele de bani pe care le-a luat, dar şi felul în care s-au împărţit apoi către alţi «beneficiari». Cu toate acestea, DNA şi, apoi, instanţa au considerat că faptele sunt «prea grave», iar sumele invocate sunt «prea mari» pentru ca Dorin şi Alin Cocoş să poată fi puşi sub control judiciar sau în arest la domiciliu. Cu alte cuvinte, cei doi au fost priviţi ca denunţătorii răi", afirma Udrea. Ea a mai arătat că Stelian Gheorghe (cel care a fost beneficiarul direct al unei supraevaluări de 61 de milioane de euro) şi Sergiu Diacomatu (cel care a primit 7,5 milioane de euro mită pentru acţiunile din comisia ANRP) au avut câştiguri financiare mult mai mari, dar nici DNA şi nici instanţele nu consideră că este nevoie de o măsură privativă de libertate. "Cu alte cuvinte, ei sunt denunţătorii buni", adauga Udrea. Ea mai afirma că "această stare de fapt - în care oameni acuzaţi de fapte similare au parte de pedepse diametral opuse, deşi acţionează în acelaşi sens - dă măsura caracterului puternic arbitrar sau discreţionar al felului în care se încearcă înfăptuirea anchetelor penale în aceste cazuri".