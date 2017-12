Kovesi ignoră în continuare legea. Scrisoarea care spune... NIMIC!

Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, o ține una și bună: refuză cu obstinație să răspundă la întrebarea dacă a fost sau nu acasă la Gabriel Oprea în noaptea celui de-al doilea tur al prezidențialelor din 2009. Pentru că nu vrea să se prezinte la audierile din Parlament, Comisia de anchetă privind posibila fraudare a alegerilor prezidențiale din 2009 i-a trimis o nouă scrisoare șefei DNA, în care a fost rugată să răspundă în scris la două întrebări: dacă a participat la cina organizată acasă la Gabriel Oprea în seara turului doi al prezidenţialelor din 2009 și, dacă da, în ce scop. După cum era de așteptat, Kovesi a dat un răspuns vag, care nu confirmă sau infirmă prezența sa acolo. „Nu am avut şi nu am cunoştinţă despre posibila existenţă a unor mecanisme paralele de influenţare şi/sau de viciere a rezultatului votului. Vă fac cunoscut că nici în exercitarea atribuţiilor mele de serviciu şi nici în timpul meu liber nu am luat cunoştinţă de situaţii ori împrejurări potrivit cărora în alegerile prezidenţiale din decembrie 2009 s-ar implica unele autorităţi publice şi/sau persoane altele decât cele prevăzute de lege, respectiv în derularea procesului electoral cu consecinţa vicierii rezultatului acestor alegeri. Aşa cum am comunicat şi anterior Comisiei speciale, nu am răspuns invitaţiei dumneavoastră de a lua parte la lucrările acesteia, deoarece nu am avut şi nu am cunoştinţă despre aspecte de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii Comisiei”, scrie șefa DNA. Răspunsul Laurei Codruța Kovesi se întinde pe șapte pagini.

PARLAMENTUL TRANȘEAZĂ PROBLEMA LUNI, 28 AUGUST

Președintele Comisiei parlamentare de anchetă, Oana Florea, a declarat, pentru Antena 3, că membrii comisiei urmează să analizeze răspunsul și, dacă nu vor fi mulțumiți, vor tranșa situația prin vot. „Eu, în calitate de președinte, nu pot decât, la umătoarea ședință, mai exact luni, pe 28, să pun la mapa colegilor acest răspuns, fiecare își va spune punctul de vedere dacă acest răspuns îl satisface sau nu și prin vot vom tranșa situația. Sincer, eu consider că această Comisie a făcut tot ce din punct de vedere legal a putut să facă, trimițând convocări, trimițând întrebări”, a declarat Florea. Printre cei care nu înțeleg de ce șefa DNA evită să dea un răspuns clar se numără și deputatul de Constanța al UDMR, Istvan-Ianos Antal, care ocupă funcția de secretar al Comisiei de anchetă privind posibila fraudare a alegerilor prezidențiale din 2009. Istvan Antal a afirmat că, prin atitudinea sa, Laura Codruța Kovesi sfidează Parlamentul. „Dacă o situație de acest gen s-ar fi petrecut în SUA, cu siguranță că ar fi fost urmări pe cale juridică. În Statele Unite, deciziile Senatului au un impact mai mare decât cele ale unei instanțe“, a mai spus deputatul.

DE UNDE A PLECAT SCANDALUL PRIVIND FRAUDAREA ALEGERILOR

Amintim că șefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, fostul general SRI Florian Coldea şi fostul director SRI George Maior sunt bănuiți că ar fi pus umărul la victoria lui Băsescu în 2009. Totul a plecat de la jurnalistul Dan Andronic, care a povestit, în „Evenimentul Zilei“, despre o întâlnire care a avut loc chiar în noaptea celui de-al doilea tur al alegerilor, acasă la Gabriel Oprea. La şedinţa secretă au participat, printre alții, Kovesi, Coldea şi Maior. Cu toţii se preocupau ca Băsescu să obţină un nou mandat, susţine Andronic.