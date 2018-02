Kovesi răspunde acuzațiilor lui Tudorel Toader, pe conflictul instituțional

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat că acuzațiile ministrului Justiției, Tudorel Toader, conform cărora ar fi criticat deciziile CRR sunt nereale. ”Domnul ministru a criticat faptul că în cadrul unor evenimente publice am contestat actele sau deciziile CCR. Niciodată, în intervențiile publice și nici în cadrul ședințeor de la DNA nu contestat autoritatea CCR, nu am criticat, nu am emis nicio judecată de valoare, nu am emis crititi cu privire la vreuna dintre decizii. În schimb, ca și conducător de instituție a trebuit să evaluez de fiecare dată impactul anumitor decizii CCR sau impactul pe care anumite modificări legislative le au asupra activității DNA, pentru alocarea resurselor instituției. Spre exemplu, există aceea decizie a CCR privind modul în care se realizează interveceptările, ceea ce a necesitat o reacție instituțională pentru a face toate modificările, în așa fel încât să respectăm în totalitate aceste decizii”, a declarat Laura Codruța Kovesi.