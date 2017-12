Kovesi refuză să spună dacă „a pus umărul“ la victoria lui Băsescu în 2009

Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, refuză cu obstinență să se prezinte în fața comisiei parlamentare privind posibila fraudare a alegerilor prezidențiale din 2009. Invitată luni, 10 iulie, să răspundă în scris dacă a fost la Gabriel Oprea, în seara alegerilor prezidențiale din 2009, Kovesi a refuzat pentru a treia oară la rând să dea cu ochii de membrii comisiei. Și de această dată, șefa DNA a preferat să trimită o scrisoare în care a explicat de ce refuză să se prezinte la audieri. Și de această dată, șefa DNA spune că nu are detalii în acest caz. Evident, atitudinea Laurei Codruța Kovesi i-a enervat pe membrii comisiei parlamentare. În primă fază, aleșii au luat în calcul două posiblități: una de a-i face plângere penală lui Kovesi pentru sfidarea Parlamentului, iar a doua - de a lăsa la latitudinea ministrului Justiției, Tudorel Toader, să ia o decizie. După mai multe discuții în contradictoriu, Comisia parlamentară de anchetă privind alegerile din 2009 a decis, prin vot, sesizarea ministrului Justiției referitor la refuzul constant al șefei DNA de a fi prezentă la audierile comisiei. „Este bine să fie făcută sesizarea către ministrul Justiției, dar nu știu dacă trebuie să indicăm ce are de făcut ministrul. El va decide ceea ce consideră el, chiar dacă îi solicităm noi ceva. Este la îndemâna dânsului să își manifeste autoritatea pe care i-o oferă Constituția, așa cum consideră el“, a declarat Eugen Nicolicea. Membrii comisiei parlamentare au motivat solicitarea prin faptul că o decizie a Curții Constituționale a României obligă funcționarii publici să se prezinte la comisiile parlamentare de anchetă. Totodată, comisia a votat să îi trimită în scris șefei DNA întrebările la care ar fi trebuit să răspundă dacă s-ar fi prezentat la audieri.

MINGEA E ÎN CURTEA MINISTRULUI JUSTIȚIEI

Decizia Comisiei parlamentare de anchetă nu l-a mulțumit și pe deputatul PSD Liviu Pleșoianu, cel care cere cu insistență de câteva zile demisia șefei DNA pentru că refuză constant să se prezinte în fața deputaților și senatorilor. Deputatul PSD a precizat că rămâne de văzut cum va acționa Tudorel Toader de acum înainte. „O să scriem clar că a fost încălcată o hotărâre a CCR. Colegii de la PNL și de la USR au încercat în mod constant, ca și acum, în ședință, să fie avocații doamnei Kovesi, chiar prin neprezentare repetată, cum face Mihai Goțiu (USR), care nu vine le ședințe, dar apare la televizor imediat după aceea. Eu am votat împotriva sesizării ministrului Justiției, deoarece consider că am fost sfidați destul de trei ori. Acum să ne apucăm să-i trimitem iar scrisori? Consider că e sub demnitatea Parlamentului”, a subliniat Liviu Pleșoianu.

PLEȘOIANU, PLÂNGERE PE NUMELE LUI KOVESI

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a subliniat că scrie negru pe alb în regulamentul comisiei că pentru obstrucționarea activității se pot sesiza organele penale. Atenționat că poate depune plângere în nume propriu, Liviu Pleșoianu a afirmat: „Iau în calcul foarte serios asta. Dacă membrii comisiei au considerat că nu este necesar, o să mă consult și eu cu un avocat și o să vedem ce facem mai departe, lucrurile nu pot să rămână așa. Nu o să semnez raportul final al comisiei până când nu vor fi audiate toate persoanele sau vor fi sancționate pentru că nu s-au prezentat la audieri”, a subliniat Pleșoianu. Amintim că jurnalistul Dan Andronic a spus că în decembrie 2009, în turul doi al alegerilor prezidențiale, înalți demnitari ai statului român, printre care George Maior (fost director al SRI), Florian Coldea (fost prim-adjunct al SRI) și Laura Codruța Kovesi (șefa DNA), au mers acasă la fostul vicepremier Gabriel Oprea. Andronic a susținut că Laura Kovesi și Coldea erau preocupați de câștigarea scrutinului de către Traian Băsescu.