Kovesi să aibă încredere în Justiție!

Justiția e dreaptă. Dacă ai încredere în Justiție, ți se va face întotdeauna dreptate. Mai devreme sau mai târziu. Totul e să nu te îndoiești. Să colaborezi cu Justiția și să-ți probezi nevinovăția. Statul de drept funcționează. Iar lupta anticorupție trebuie susținută cu fervoare. Toate acestea și multe altele sunt expresii pe care le-am auzit insistent în ultimii ani. Sunt de fapt fetișuri ale statului polițienesc. Iar astăzi, mai precis mâine, zeița luptei anticorupție va începe să demonstreze că, pentru ea, propozițiile pe care tocmai le-am enunțat nu sunt vorbe goale. Pentru moment, a început cu stângul.

Declarată în mod oficial susectă de către procurorul de caz, într-unul dintre cele 19 dosare penale în care este cercetată - ea susține că ar fi chiar 30 - doamna Laura Codruța Kovesi a început cu stângul. Îi acuză pe procurorii care o anchetează că fac poliție politică. Că i-au înscenat o anchetă, pentru a-i bara ascensiunea la funcția de șef al Parchetului European. Afirmă că nu crede în coincidențe. Cum este posibil ca tocmai vineri, vinerea zilei de mâine, când are bilet de avion la Bruxelles, pentru auderile care au loc peste o săptămână, să fie chemată pentru a da cu subsemnatul în calitate de suspect nu pentru una, ci pentru trei infracțiuni? Abuz în serviciu, luare de mită, mărturie mincinoasă. Este o operațiune făcută dinadins.

O susțin în forță, cu mic cu mare, toți țuțării fostului binom, lefegii din presă și din afara presei ai tandemului Maior-Coldea și proprii ei fani. În frunte cu inegalabilul Iulian Fota. Știți cine. Fostul consilier prezidențial al lui Băsescu pe securitate și fostul șef al Colegiului Național de Informații al SRI, recent desființat pentru grave nereguli de către Eduard Hellvig. Și ce propune Fota? Nici mai mult nici mai puțin decât ca, după modelul aplicat în cazul lui Laszlo Tokes, cetățenii care cred în lupa anticorupție să încojoare cu lumânări în mâini casa Laurei Codruța Kovesi. În semn de solidaritate pentru ea și de protest împotriva Justiției nedrepte. În jurul cărei case? Pentru că Laura Codruța Kovesi are mai multe case.

Eu unul știu - dar ei au susținut contrariul în toți acești ani, în frunte chiar cu Laura Codruța Kovesi - că Justiția începe și se termină în fața unui judecător. În consecință Parchetul nu este egal Justiție. Este cel mult anticamera Justiției. Dar, în nenumărate comunicate, atunci când stătea pe tronul DNA, doamna Laura Codruța Kovesi își sfătuia victimele anchetelor făcute de alde Onea sau alde Portocală să aibă răbdare. Și încredere în Justiție. Pentru că „procurorii DNA nu confecționează probe”. Ei nu nedreptățesc pe nimeni. Și nu fac niciodată poliție politică. Iar cu încrederea în suflet, cei investigați de DNA-ul condus până mai ieri de doamna Kovesi trebuiau „să-și probeze nevinovăția”. Nu procurorii aveau sarcina să le probeze vinovăția, ci taman victmele anchetelor trebuiau să facă operațiunea inversă.

Începând de vineri, când, cu sau fără alai de presă, cu sau fără lumânările lui Fota, doamna Kovesi va începe să dea cu subsemnatul - dacă între timp nu se gripează mai rău - fosta șefă DNA va trebui, punct cu punct, conform fetișului pe care l-a susținut în toată cariera ei, să-și probeze nevinovăția. Să probeze că nu a acționat la comanda politică a lui Traian Băsescu atunci când a declanșat operațiuea aducerii în țară a lui Nicolae Popa pentru a-l arunca după gratii pe Sorin Ovidiu Vântu și a-l umili public, de fapt fără vreu motiv, pe contracandidatul său Mirea Geoană. Să probeze că nu i-a solicitat o sumă consistentă de bani pentru transportul lui Popa în țară, de peste mări și țări, cu o aeronavă nu de linie, ci de lux, a companiei Air Țiriac. Să probeze că nu a primit banii de la Ghiță. Să probeze că nu a organizat în România un program turistic pentru o delegație de procurori din Indonezia. Să probeze că nu a sărvârșit cu acest prilej vreun abuz în serviciu. Și că nu i-a mințit pe procurori, atunci când a declarat, încă în calitate de martor, că nu are niciun fel de relații personale cu „inculpatul” Sebastian Ghiță. Și că toate fotografiile, filmulețele și documentele puse la dispoziția procurorilor români de către acesta sunt false. Să aibă Codruța încredere în Justiție și să-și probeze începând de vineri nevinovăția. Și, la nevoie, să-l ia martor pe Traian Băsescu. Și mă aștept ca succesorul acestuia, Klaus Iohannis, să iasă la rampă să o facă pe Codruța „penală”, și asta fiindcă și Iohannis are încredere deplină în Justiție. Și fiindcă Kovesi știe atât de multe despre Justiție, pe care a meșterit-o mulți ani, ea are chiar toate argumentele pentru a avea deplină încredere în procurori.