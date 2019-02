Kovesi, selectată prima pentru şefia Parchetului European. Reacția lui Toader

07:12:51 / 06 Februarie 2019

Sesizari

In bunul nostru obicei copilaresc,de nivelul claselor 1-4,sesizam forurile europene. Fiecare partid reactioneaza cand este "parat" dar cand are ocazia "pareste" si el. Numai oamenii simpli si foarte simpli cred ca Europa stie ce se intampla in Romania doar din aceste informari. Chiar daca ele sunt adevarate sau nu,Europa le stie. Nu mai este nevoie ca acum in urma cu 100 ani,totul se afla aproape instantaneu. Mai bine acest ministru Toader sa reclame ca nu avem autostrazi,ca nu s-a construit nici un spital regional,ca avem o singur Sala Polivalenta la Cluj,ca in sanatate se moare si de la o banala gripa,ca prin gospodariile satesti bantuie fel si fel de gripe porcine,aviare sau de bovine. Dar in primul rand sa justifice de ce are un salariu lunar imens(din ziare am aflat ca este de cca 57.000 lei) intr-o tara cu enorme probleme bugetare