„Kovesi trebuie să îşi rezolve problemele cu justiţia înainte de a-și asuma un rol“

Viorica Dăncilă a vorbit, într-un interviu pentru The Guardian, cu titlul "Vreau ca țara mea să aibă o imagine bună" despre europarlamentare şi despre motivele pentru care Guvernul nu susţine candidatura lui Kovesi la şefia Parchetului European. Kovesi „să îşi rezolve problemele cu justiţia“ înainte de a îşi asuma un astfel de rol, spune premierul.

Peste 80% din români au susţinut interzicerea promovării de către guvern a unor schimbări legislative prin ordonanţe de urgenţă şi a amnistiei în cazurilor de corupţie, notează publicaţia The Guardian.

"Nu consider aceste alegeri ca pe o victorie pentru partidele de opoziţie, ci ca pe o înfrângere pentru PSD", a declarat Dăncilă pentru jurnaliştii de la The Guardian.

"Am înţeles mesajul de la 26 mai. Nu am discutat despre sistemul de justiţie, nu am lăsat pe nimeni să se implice în acel subiect... Mi-ar plăcea să mă întorc la agenda care se concentrează mai mult asupra cetăţenilor şi mai puţin asupra sistemului de justiţie",a adăugat aceasta.

O sursă a tensiunii între Bucureşti şi Bruxelles a fost cauzată de negocierile privind şefia Parchetului European. Laura Codruţa Kovesi, fosta şefă DNA, demisă din funcție anul trecut, nu este sprijinită de Guvernul român, însă a obţinut susţinerea Parlamentului European.

Dăncilă a declarat, referitor la acest subiect, că Laura Codruţa Kovesi trebuie "să îşi rezolve problemele cu justiţia" înainte de a îşi asuma un astfel de rol. - "Dacă acele acuzaţii au fost reale? Nu ştiu dacă sunt reale, sau nu, este doar o ipoteză, însă sunt de părere că imaginea României va fi afectată şi vreau ca țara mea să aibă o imaginebună", a afirmat premierul român.

Cu toate acestea, jurnaliştii de la The Guardian notează că Viorica Dăncilă înfruntă propriile probleme de imagine, fiind acuzată că numirea sa în funcţia de premier a fost în interesul lui Liviu Dragnea. "Nu putem dezbate performanţa ei ca premier. Nimeni din România nu este de părere că este un premier credibil şi că este cea care decide direcţia în care se îndreaptă partidul",îl citează autorul interviului pe Dan Barna. Dăncilă are însă un răspuns pe măsură: "Aceste acuzaţii vin din partea Opoziţiei. Premierul este cel care conduce guvernul. Domnul Dragnea nu venea la Guvern şi nici nu dădea indicaţii".

Despre guvernul pe care îl conduce, Dăncilă a declarat că acesta se concentrează pe domenii precum educaţia, sănătatea şi infrastructura. Premierul a mai adăugat că îmbunătăţirea relaţiilor cu Bruxelles este o prioritate.

"Încă din 2011 îndeplinim toate criteriile pentru a adera la spaţiul Schengen. Cu toate acestea, decizia politică este împotriva aderării noastre la Schengen", a declarat aceasta. Despre mecanismul MCV, Dăncilă a afirmat că dacă "ar fi valabil pentru toate statele membre, atunci nu ar mai exista un standard dublu", însă acesta se aplică doar la două state.