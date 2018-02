Kovesi va fi audiată, marți, la CSM

19:33:13 / 26 Februarie 2018

GIGIII

Că ești făcut la beție se știe.Ca MATA e kurva mea ți-o spun ACUM.. Când PDL-PNL CIUMA GALBENĂ va câștiga alegeri Corecte in Romania atunci vei avea șansa să comentezi in acest ZIAR..Pana atunci să-mi sugă mata pula.Liviu Dragnea va dat la mue..Ba aricilor pansati de unde gura mati ai ajuns "expert " in justiție ?. AFLA distrusule că mată îmi suge pula ACUM ¡!!!!!!!!.