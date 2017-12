Kris Humphries doreşte anularea căsătoriei cu Kim Kardashian

Baschetbalistul Kris Humphries nu s-ar mulţumi cu divorţul de Kim Kardashian, ci ar dori anularea căsătoriei. În octombrie 2011, starleta îl părăsea pe Kris Humphries după numai 72 de zile de căsnicie. Jucătorul echipei Brooklyn Nets, care a păstrat de atunci tăcerea asupra căsătoriei, nu a vorbit numai pentru că, potrivit unui contract prenupţial, nu are voie să îşi umilească fosta soţie în public, spun Dedria şi Mike, mătuşa şi unchiul sportivului. Pe 6 mai, la proces, dacă baschetbalistul reuşeşte anularea căsătoriei în locul divorţului, contractul prenupţial îşi pierde valabilitatea, iar sportivul de 28 de ani va putea povesti tot ce doreşte despre scurta căsnicie cu Kim Kardashian. Kris Humphries consideră că vedeta de reality-show l-ar fi luat de bărbat doar ca să mărească audienţa emisiunii Keeping Up with The Kardashians.

Vedetei TV de 32 de ani nu pare să îi mai pese prea mult de viitorul fost soţ. Kim Kardashian are alte preocupări. Ea a fost surprinsă încercând ultima modă în materie de tratament facial, şi anume liftingul cu sânge. ”Îmi place să încerc orice te face să arăţi şi să te simţi tânără”, a afirmat acesta. În timpul procedurii, lui Kim i-a fost extras sânge din braţ şi introdus într-un aparat pentru eliminarea trombocitelor. Sângele a fost apoi introdus în pielea feţei cu ajutorul a nouă ace de acupunctură. Înainte de aceasta a trebuit să folosească nişte cremă anesteziantă, pentru a reduce din durere. Rezultatele arată o Kim parcă scoasă dintr-un film de groază sau un accident de maşină, având pete de sânge pe toată faţa. Filmările din timpul procedurii medicale urmează să fie difuzate în viitorul episod din reality show-ul Kourtney and Kim Take Miami. Kim Kardashian a fost însoţită la medic de cel mai bun prieten al ei, Jonathan Cheban, care s-a arătat atât de deranjat de tratament încât părea că o să leşine.

Tehnica de înfrumuseţare este o versiune înnoită a tradiţionalului ”facelifting vampir”, care presupune o serie de injecţii dureroase aplicate în faţă. Tratamentul se numeşte astfel pentru că presupune folosirea propriului sânge al pacientului pentru a întineri aspectul pielii. Plasma este extrasă din sânge şi folosită în procedura neinvazivă.