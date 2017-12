Kristen Johnston suferă de lupus

A câştigat două premii Emmy pentru rolul din popularul serial ”3rd Rock From the Sun”, s-a luptat cu dependenţa de alcool, dar Kristen Johnston are acum o gravă problemă de sănătate. Totul a pornit după ce actriţa de 46 de ani nu s-a mai putut mişca. După patru luni şi 17 doctori consultaţi, actriţa a aflat de ce: suferă de lupus myelitis, o formă rară de boală autoimună. ”Este timpul să fiu sinceră cu voi despre ceva ce mi se întâmplă”, şi-a început confesiunea actriţa. Kristen Johnston a mărturisit că a fost foarte bolnavă de la începutul lunii septembrie, având o slăbiciune a muşchilor care a făcut-o să meargă cu dificultate. ”Scările erau imposibile şi chiar aveam nevoie de o proteză de gât pentru a-mi ţine capul ridicat. Stând în pat sunt bine, ceea ce este grozav pentru scris sau să-mi omor timpul pe reţelele sociale, dar este dezastruos când eşti într-un serial care îţi cere mult tonus fizic”, şi-a povestit chinul actriţa. Kristen Johnston este însă optimistă pentru că urmează tratamentul adecvat şi se simte mult mai bine.