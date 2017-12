Kristen Stewart, în rolul unei prostituate

Actriţa americană Kristen Stewart, devenită celebră pentru rolul Bella Swan din franciza ”Twilight”, ar putea juca rolul unei prostituate în lungmetrajul ”Little America”. Din distribuţia acestui proiect cinematografic ar putea face parte şi actorul Josh Brolin. După ce a interpretat rolul unei dansatoare de striptease în drama ”Welcome to the Rileys”, Kristen Stewart are toate şansele să continue în acelaşi regim trash. Eroina din ”Twilight” este interesată de rolul din ”Little America”, în care va interpreta o prostituată fugară, ce se ascunde după ce l-a ucis din greşeală pe şeful unei bande. Tânăra va fi ajutată de un şofer de camion care transportă o substanţă mortală, iar acest personaj ar putea fi interpretat de Josh Brolin. Kristen Stewart participă, în această perioadă, la filmările pentru lungmetrajul ”Pe drum”, o ecranizare a romanului scris de Jack Kerouac, în regia lui Walter Salles.

Cel de-al treilea film al francizei ”Saga Amurg: Eclipsa” a fost lansat în această vară şi îi are în distribuţie pe Robert Pattinson, în rolul vampirului Edward Cullen, Kristen Stewart, în rolul iubitei acestuia, Bella Swan şi pe Taylor Lautner, în rolul vârcolacului Jacob Black. Primele două lungmetraje din această franciză de succes – ”Amurg”, de Catherine Hardwicke şi ”Saga Amurg: Lună Nouă”, în regia lui Chris Weitz - au obţinut împreună încasări de 1,08 miliarde de dolari. Franciza ”Amurg / Twilight” are la bază volumele scrise de Stephenie Meyer – ”Amurg” şi continuările ”Lună Nouă”, ”Eclipsa” şi ”Zori de Zi” -, vândute în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial, potrivit editurii britanice Little, Brown Book Group.