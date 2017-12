Considerată una dintre cele mai sexy tinere actriţe de la Hollywood, Kristen Stewart spune că este doar o tocilară. Vedeta francizei cu vampiri ”Twilight / Amurg” apare, în această lună, pe coperta ediţiei americane a revistei ”Vogue” şi vorbeşte într-un interviu despre faimă, lupta cu celebritatea şi noile sale pasiuni. Actriţa în vârstă de 20 de ani recunoaşte că are mulţi fani, iar prietenii o tachinează pentru că preferă să se uite la posturi de televiziune cu profil culinar. ”Sunt aşa de tocilară”, a mărturisit actriţa. Kristen Stewart participă, în această perioadă, la filmările pentru lungmetrajul ”On the Way / Pe drum”, o ecranizare a romanului scris de Jack Kerouac, în regia lui Walter Salles.