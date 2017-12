Kristen Stewart și Anne Hathaway, în travesti

Sunt două dintre cele mai populare tinere actrițe de la Hollywood, dar Kristen Stewart și Anne Hathaway știu cel mai bine că nimic nu te păstrează în atenția admiratorilor sau a detractorilor precum o mică controversă. Așa că au decis să îi dea o mână de ajutor cântăreței Jenny Lewis în filmarea videoclipului piesei ”Just One Of The Guys”. Kristen Stewart, de 24 de ani, și Anne Hathaway, de 31 de ani, știu să își arate latura masculină atunci când trebuie, iar pentru acest videoclip au trecut printr-o transformare extremă. Cele două sunt travestite în bărbați și dansează de mama focului în costume, purtând peruci și mustăți. La un moment dat, Anne Hathaway ne arată și cele mai bune mișcări de break dance pe care le știe. Videoclipul are toate calitățile pentru a deveni viral!