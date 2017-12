Kristian Nairn este gay

Tendinţa dezvăluirilor despre orientarea sexuală continuă când vine vorba despre vedete. A venit şi rândul actorului Kristian Nairn, alias Hodor în popularul serial de televiziune “Game of Thrones / Urzeala tronurilor”. De fapt, acesta nu şi-a ascuns niciodată preferinţele, doar că până acum nu era suficient de cunoscut ca să intereseze pe cineva. Dezvăluirea sa a venit în cadrul unui interviu acordat site-ului fanilor “GoT”. “Când vorbeşti despre comunitatea gay, vorbeşti despre comunitatea mea”, a afirmat actorul, întrebat despre fanii săi cei mai de încredere. „Nu mi-am ascuns niciodată sexualitatea de nimeni şi abia aşteptam să fiu întrebat în mod oficial într-un interviu, pentru că este în continuare ceva ce se evită. Chiar am încercat să conduc uneori interviurile către asta”, a recunoscut, amuzat, Kristian Nairn. Actorul este acum liniştit că vestea va ajunge la toţi fanii serialului. „Am fost crescut să respect intimitatea oamenilor şi dreptul lor de a fi ceea ce ei aleg să fie şi aştept acelaşi lucru când vine vorba despre mine”, a continuat el. „Sunt doar o mică parte din această lume, dar totuşi, în aceste vremuri şi la această vârstă, este important să ai curajul propriilor opinii şi să contezi. Întotdeauna am ştiut cine sunt şi am stat pe propriile picioare”, a declarat Kristian Nairn.

În ceea ce priveşte serialul care l-a făcut celebru, “Game of Thrones / Urzeala tronurilor”, Kristian Nairn le este recunoscător fanilor care au generat popularitatea imensă a producţiei de televiziune. Nu în ultimul rând, crede că şi comunitatea de gay, lesbiene şi travestiţi (LGBT) a jucat un rol important în promovarea serialului.