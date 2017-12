Kristin Davis, o mămică fericită

Actriţa americană Kristin Davis, în vârstă de 46 de ani, a adoptat o fetiţă la mijlocul anului trecut, dar abia acum a apărut prima poză cu cele două, mamă şi fiică, jucându-se într-un parc. Actriţa, singura dintre fetele din seria de mare succes Sex in the City / Totul despre sex care nu a fost niciodată căsătorită şi nici nu şi-a întemeiat o familie a devenit mama unei fetiţe cu ajutorul unei adopţii aşteptate de mult. Kristin Davis, care apare în ultimul film „Journey 2: The Mysterious Island”, şi-a numit fetiţa Gemma Rose şi afirmă că adopţia este „cel mai incredibil lucru pe care l-am făcut în viaţa mea”. Actriţa a dezvăluit faptul că este încântată de fiecare mic progres pe care îl face micuţa sa. „Nu avem încă toţi dinţişorii”, mai spune Kristin Davis. „Deocamdată încercăm să mergem de-a buşilea şi să vorbim, dar nu reuşim încă să facem niciuna din cele două”, a continuat aceasta.