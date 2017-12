Kristin Scott Thomas, gazda Festivalului de Film de la Cannes

Actriţa britanică Kristin Scott Thomas va fi gazda ceremoniilor de deschidere, de decernare a premiilor şi de închidere a Festivalului de Film de la Cannes, ce va avea loc în perioada 12 - 23 mai. Printre alte atribuţii, rolul ei constă în invitarea preşedintelui juriului din acest an al festivalului, regizorul Tim Burton, precum şi a celorlalţi membri ai juriului, să urce pe scena Palais des Festivals, pentru ceremonia de deschidere a evenimentului, de pe 12 mai. Kristin Scott Thomas a mai deţinut o dată acest rol, în 1999, iar în acest an va fi şi gazda ceremoniei de închidere a festivalului, pe 23 mai. Actorul francez Edouard Baer a fost prezentatorul oficial al precedentelor două ediţii ale Festivalului de Film de la Cannes. Kristin Scott Thomas, câştigătoare a unui premiu Oscar pentru prestaţia ei din filmul “English Pacient / Pacientul englez”, a fost prezentă, recent, pe marile ecrane, în filmul “The Other Boleyn Girl”.

Până la începerea Festivalului de Film de la Cannes, este în plină desfăşurare cea de-a 47-a ediţie a târgului MIPTV, la Palais des Festivals. Un număr de 21 de companii care operează în audiovizualul din România, printre care Pro TV, MediaPro Distribution, Antena 1, Kanal D, Naţional TV, Prima TV, Realitatea Media şi TVR, participă la MIPTV, care este cel mai important târg european de vânzare şi achiziţionare de produse de televiziune.