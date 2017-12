Kruk pândeşte datornicii la non-stop

Vă mai aduceţi cumva aminte de Daniel, angajatul-model al recuperatorului de creanţe Kruk? Da, da, chiar el, cel cu vocea mieroasă şi cu talentul supranatural de a găsi bani pentru plata ratelor printr-o simplă discuţie la cafea. Ei bine, Daniel s-a tehnologizat. Nu de alta, dar numărul restanţierilor a crescut dramatic în ultimul an, iar Daniel nu mai poate. Omul e deja întins la maximum, căci face câteva zeci de mii de vizite pe an. Astfel, Kruk a bătut palma cu PayPoint România, serviciul de încasare a plăţilor în alimentară, pe care mulţi îl evită pentru că - la naiba! - românul n-are încredere în nimeni! Dacă are de plătit ceva la Enel, s-ar duce să arunce banii direct pe biroul directorului general, să fie sigur că nu-s surprize la următoarea factură. Ei bine, PayPoint şi Kruk - aici trebuie să cităm, ca să vedeţi că nu glumim - „oferă clienţilor o soluţie simplă de a ţine sub control plata debitelor”. Cu alte cuvinte, motivul pentru care românul nu-şi plăteşte ratele este pentru că nu ştie cum să ajungă la sediul băncii sau furnizorului de servicii, n-are card să achite pe net sau n-are bani de autobuz şi îi este lene să meargă pe jos. Ei bine, breaking news, dragă Kruk - românul e sărac! Şi cum nu-şi plăteşte ratele la sediu, fix la fel nu şi le va plăti la non-stop-ul de la colţ. Soluţia rămâne tot atingerea magică a lui Daniel. Clonează-l şi o să încasezi de o să te saturi!