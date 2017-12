Kuerten nu va participa la US Open

Fostul număr unu mondial, brazilianul Gustavo Kuerten, a suferit o nouă accidentare la şold şi nu va participa la US Open şi la întîlnirea de Cupa Davis cu Suedia, a anunţat tenismanul într-un comunicat. Kuerten, care a fost examinat, zilele trecute, într-un spital din Statele Unite, nu a participat în acest an nici la turneul de la Roland Garros, tot din cauza unor probleme la şold. El a fost tratat timp de două luni în SUA şi spera să poată reveni în competiţie în luna iulie. Gustavo Kuerten, în vîrstă de 29 de ani, a mai avut probleme medicale de-a lungul carierei, el fiind operat în februarie 2002 şi în septembrie 2004. Kuerten a spus, recent, că s-ar putea retrage din activitate la sfîrşitul acestui an dacă pînă atunci nu se va recupera complet.