Kumm va concerta în club Pulse

O prezenţă mult-aşteptată pe scena rock de la malul mării, trupa Kumm va concerta, timp de trei ore, vineri, în club Pulse, pub redeschis recent, într-o nouă locaţie, în zona Teatrului de Stat Constanţa. Reîntoarsă acasă după un turneu de trei săptămâni, în Germania şi Elveţia, cunoscuta formaţie de rock-alternativ îşi continuă seria concertelor de lansare a celui mai nou album, intitulat „Far From Telescopes”. „De-abia aşteptăm să revenim să cîntăm, pentru că, de fiecare dată cînd ajungem la mare, ne simţim minunat!”, declara Eugen Nuţescu „Oigan”, chitaristul şi liderul formaţiei, la finele lunii octombrie, când mărturisea că lansarea pe litoral a celui de-al şaselea album este condiţionată de găsirea unei scene adecvate pentru un concert live. Meritul aducerii trupei Kumm la Constanţa îi revine organizatorului local al evenimentului, Cosmin Bârzan, cunoscut publicului prin implicarea sa în numeroase proiecte locale, printre care festivalul Stufstock din Vama Veche sau concertele de la “Marea Debarasare”, desfăşurate în luna mai 2008, la Casa de Cultură a Sindicatelor din oraş. ’Far for Telescopes’ conţine 13 piese în limba engleză, compoziţii proprii, cântate de Kumm în ultimii doi ani. “Din punct de vedere stilistic, acest ultim album este modern şi dansant. (...) O să descoperiţi pe album şi înregistrări care redau într-un fel atmosfera unei cântări între prieteni - la un chef sau la un foc. Ele se află acolo, pe de o parte pentru că suntem convinşi că un cântec bun există şi fără prea mult make-up şi tehnologie, iar pe de altă parte, acest experiment ne va apropia mai mult de cei care ne ascultă”, a precizat Eugen Nuţescu. Acesta a adăugat: „Titlul albumului a fost ales după una dintre piese, de fapt, dintr-un vers, care ni s-a părut că exprimă cel mai bine această ultimă producţie Kumm”. Producţia albumului aparţine trupei în totalitate, fiind realizat în casa de discuri a trupei, care, în acest fel, este 100% independentă şi a scăpat de obtuzitatea celor care “fac legea” prin jalnica piaţă muzicală autohtonă. “Pe acest album sunt cântece pe care le-ai putea cânta direct pe platoul de filmare al unui film SF. Sunt melodii în care este vorba de rachete, navete spaţiale, lună şi stele. În multe dintre piese există un EL şi o EA, în diferite ipostaze unul faţă de celălalt. Dar nu este vorba de un fir epic, ci, mai degrabă, de înlănţuiri de stări. Le putem zice cântece de dragoste, dacă vrem neapărat”, a spus Cătălin Mocan, vocal al trupei. Kumm, care în limba tătară înseamnă \"nisip\", a împlinit anul acesta 12 ani de activitate.În discografia trupei sunt cuprinse albumele: „Moonsweat March\" (2000), „Confuz\" (2002), „Angels & Clowns\" (2005), „Different Parties\" (2006), „Lo-Fi Poetry” (2007) şi „Far from Telescopes” (2009). Membrii formaţiei sunt: Cătălin Mocan (vocal), Eugen Nutescu (vocal şi chitarist), Mihai Iordache (saxofon şi vocal back-up), Kovács András (clape), Sorin Erhan (bass) şi Paul Ballo (tobe şi vocal back-up), care, în urmă cu două zile, şi-a sărbătorit ziua de naştere. Concertul de pe 18 decembrie se va desfăşura între orele 21.00 şi 00.00, biletele putând fi achiziţionate din club Pulse, la preţul de 15 lei până joi, şi de 20 lei, vineri seara. Tot atunci, spectatorii vor putea cumpăra ultimul album al trupei, la preţul de 15 lei.