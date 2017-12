Kureş şi muzică de fanfară la „Zilele comunei Lumina”

DOUĂ ZILE DE SĂRBĂTOARE Sâmbătă şi duminică a fost petrecere mare pentru locuitorii din Lumina cu ocazia zilelor comunei. Sute de oameni au participat, de la orele 14.00 şi până la lăsarea întunericului, la spectacolele artistice oferite de Primăria Lumina la ieşirea din localitate, în apropierea Abatorului. În cele două zile, programul a inclus participarea multor artişti din întreaga ţară, atât pentru cei mai tineri, cât şi pentru cei mai în vârstă, diverse competiţii, dar şi cântece susţinute de Fanfara SC RAJA SA. În cadrul celei a 23-a aniversare a „Zilelor comunei Lumina” au avut loc şi competiţii de lupte tătăreşti (kureş) organizate de Uniunea Turco-Tătară Musulmană din România, filiala din Constanţa. Alături de primarul Dumitru Chiru şi de sutele de participanţi, la eveniment, sâmbătă, a fost prezent şi preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu. El a urmărit cu mare interes evoluţia tinerilor care s-au înscris în luptele tătăreşti şi, alături de reprezentanţii UDTTMR, i-a premiat pe cei mai buni luptători.

MODERNIZĂRI Despre Lumina, liderul CJC nu are decât cuvinte de laudă. „Comuna Lumina se dezvoltă de la an la an şi asta trebuie să vadă oamenii. Vrem să aducem standardele locuitorilor din comună la nivelul celor din Constanţa. Sunt oameni care văd că s-au adus reţele de apă, reţele de canalizare şi s-au făcut drumuri care înainte nu existau. Decât să închirieze în Constanţa, omul mai bine îşi face o casă la Lumina. Anul trecut, târgul care se află acum aici era ultima organizare urbanistică din Lumina, iar acum târgul este înconjurat de un cartier de case”, a declarat Constantinescu. Primarul din Lumina a completat că are proiecte care sunt în stadiu de finalizare: „Lucrările la reţeaua de canalizare sunt finalizate în jur de 90%. Majoritatea proiectelor pe care le derulăm sunt realizate cu sprijinul CJC. Proiectul de canalizare se realizează prin programele Ministerului Mediului. Cât de curând sperăm să fie date în folosinţă şi cetăţenii comunei să se bucure de aceste utilităţi”.