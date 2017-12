Militarii ruşi au securizat zborul către Kazahstan al preşedintelui kîrgîz înlăturat de la putere, Kurmanbek Bakiev, în scopuri umanitare, la cererea preşedintelui rus, a anunţat, la Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Natalia Timakova. După lovitura de stat din Kîrgîzstan, Kurmanbek Bakiev, care s-a refugiat timp de o săptămână la Djalal-Abad, s-a deplasat în Kazahstan, pentru a se întâlni cu preşedintele Nursultan Nazarbaiev. În timpul călătoriei, securitatea sa şi a familiei sale a fost garantată de militarii ruşi. Joi, preşedintele Medvedev şi omologul său kazah au analizat situaţia din Kîrgîzstan în cadrul unei convorbiri telefonice. Nazarbaiev l-a informat pe preşedintele rus despre eforturile depuse pentru stabilizarea situaţiei în republica vecină şi despre contactele sale cu reprezentanţii Guvernului provizoriu. Manifestaţiile care au izbucnit în Kîrgîzstan, la 6 aprilie, au degenerat rapid în confruntări între forţele de ordine şi protestatari, soldate cu 84 de morţi şi aproape 1.500 de răniţi. La 7 aprilie, opoziţia kîrgîză a dizolvat Guvernul şi Parlamentul şi a format un Cabinet provizoriu.

Guvernul interimar din Kîrgîzstan a anunţat vineri că va prelungi cu un an acordul privind baza militară americană de la Manas, esenţială pentru operaţiunile militare din Afganistan. Premierul interimar, Rosa Otunbaieva, a confirmat, la 9 aprilie, menţinerea bazei aeriene americane în această ţară din Asia Centrală. Acordurile de menţinere a bazei aeriene de la Manas, în apropiere de Bişkek, au fost semnate de preşedintele kîrgîz înlăturat de la putere, Kurmanbek Bakiev, în defavoarea Rusiei, căreia îi promisese închiderea acesteia. Potrivit unui nou compromis încheiat în iunie 2009, acordul urma să expire după an, cu posibilitatea de extindere pentru încă un an, dacă nicio parte nu îşi exprima vreo obiecţie.