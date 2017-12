Kylie Minogue a schimbat şapte costume pe scena din Bucureşti

Artista australiană Kylie Minogue, care a concertat sîmbătă seară, pe stadionul Cotroceni din capitală, a schimbat şapte ţinute Jean Paul Gaultier pe timpul celor două ore petrecute pe scenă şi a interpretat piese de pe ultimul album, „X”, dar şi hit-uri mai vechi, care au consacrat-o. Concertul a început cu un „Bună seara, Bucureşti!”, iar înainte de ultima piesă, artista a spus, tot în limba română, „ne vedem data viitoare”. Kylie a cîntat aprox. două ore, publicul bucurîndu-se atît de melodiile noi, dar şi de cele mai vechi, melodia „I Should Be So Luky” fiind aplaudată la scenă deschisă. Pe timpul celor aproape două ore de concert, Kylie a schimbat şapte costume, toate creaţia designer-ului Jean Paul Gaultier. Prima rochie a fost violetă, artista mai purtînd, printre altele, şi o costumaţie de majoretă, dar şi o ţinută de inspiraţie franceză, după modelul uniformei lui Napoleon Bonaparte. Pe durata concertului, pe fundal s-au derulat proiecţii video.

Kylie a susţinut, pe stadionul Cotroceni din Bucureşti, al doilea concert în România, după cel din 1993, de la Braşov, la Festivalul „Cerbul de aur”. Concertul programat în România face parte din turneul mondial de promovare a albumului „X”, primul material discografic lansat de Kylie după operaţia de cancer la sîn, suferită în urmă cu trei ani.