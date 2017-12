Kylie Minogue, decorată cu Ordinul Imperiului Britanic

Starul australian Kylie Minogue a sosit, joi, la Palatul Buckingham din Londra, pentru a fi ridicată oficial la rangul de ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic, fiind astfel onorată pentru contribuţia sa la dezvoltarea industriei muzicale. Actriţa, însoţită de părinţii săi, Ron şi Carol, a purtat o rochie din mătase crem, decorată cu stele mari şi pantofi cu toc aurii.

Kylie Minogue s-a transformat dintr-o actriţă de seriale de televiziune într-unul dintre starurile cele mai bine plătite din lume, dar şi într-unul dintre sex symbol-urile Europei şi Australiei, continentul său natal. Cînd a fost anunţată, în decembrie 2007, că va fi ridicată la rangul de ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic, vedeta a spus: “Mă simt extrem de emoţionată că Marea Britanie, ţara mea adoptivă, îmi recunoaşte astfel meritele”. De altfel, cîntăreaţa a cucerit publicul britanic încă de la rolul Charlene din serialul TV “Neighbours”, difuzat la mijlocul anilor \'80. După succesul primelor două single-uri, “Locomotion”, care a staţionat pe primul loc în topul australian timp de şapte săptămîni şi “I Should Be So Lucky”, care a impus-o în topurile din lumea întreagă, Kylie a ales să se concentreze exclusiv asupra muzicii. Hit-uri precum “Where the Wild Roses Grow”, în duet cu Nick Cave, “Spinning Around”, “Kids”, în duet cu Robbie Williams, “On a Night Like This”, “Can\'t Get You Out of My Head”, “In Your Eyes”, “Love at First Sight”, “Come into My World”, “Slow” sau “I Believe in You” i-au adus lui Kylie vînzări de peste 40 de milioane de albume în întreaga lume, numeroase premii, precum şi o poziţie de top în rîndul celor mai apreciate artiste de pe scena muzicii pop.

Ultimul turneu al lui Kylie Minogue a fost amînat după ce cîntăreaţa a fost diagnosticată cu un cancer la sîn, în mai 2005. Ea a anulat concertele pe care trebuia să le susţină în cadrul turneului “Showgirl”. În noiembrie 2005, aceasta a început şedinţele radioterapie la Paris, apoi a mai urmat cîteva şedinţe de chimioterapie pentru a ucide ultimele reminiscenţe ale cancerului. În ianuarie 2006, Kylie a aflat că a învins această boală. În noiembrie 2006, Kylie Minogue şi-a reluat cu succes turneul “Showgirl”, care s-a încheiat anul acesta. Învingătoare în lupta cu boala, artista a revenit în forţă anul acesta cu un nou album, “X”, care este promovat în cadrul turneului KYLIEX2008, ce a cuprins pentru prima dată în cariera lui Kylie şi România. În mai, cîntăreaţa a primit Ordinul de Cavaler al Artelor şi Literelor, în Franţa.