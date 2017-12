Cântăreaţa australiană Kylie Minogue, una dintre cele mai populare artiste ale ultimilor 25 de ani, lucrează la un musical inspirat de propria carieră, a cărui premieră speră că va fi prezentată la unul dintre teatrele celebrului cartier londonez West End. Muzica spectacolului va fi alcătuită, fireşte, din piese ale cântăreţei, de la primul său hit, ”I Should Be So Lucky” şi până la recentul ”All the Lovers”. Premiera musical-ului ar urma să aibă loc anul viitor.