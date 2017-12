Kylie Minogue şi Will Smith vor purta flacăra olimpică

Cântăreaţa australiană Kylie Minogue şi actorul american Will Smith se alătură grupului de celebrităţi ce vor purta flacăra olimpică, înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de la Londra. „Olimpiada 2012 este unul dintre cele mai importante evenimente găzduite de Marea Britanie şi ne dorim ca la acest demers să participe personalităţi cunoscute în toată lumea, care sunt adevărate simboluri în ţările lor. Cine ar fi mai potrivit decât aceşti ambasadori?”, au declarat surse din rândul organizatorilor. O altă celebritate, fotbalistul David Beckham, a fost desemnat ambasadorul oficial la Olimpiadă al brandului Samsung, sponsor al evenimentului. Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice se va numi „A Symphony of British Music”. Tema a fost special aleasă pentru a celebra faptul că muzica a fost cel mai mare export cultural al Marii Britanii, în ultimele cinci decenii. La ceremonia care va marca încheierea evenimentului sportiv de la Londra, vor urca pe scenă artişti printre care Adele şi Paul McCartney, dar şi trupele Blur şi The Rolling Stones. Ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice va începe pe 27 iulie.