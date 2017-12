Kylie Minogue va lansa un nou single

Cântăreaţa australiană Kylie Minogue şi-a surprins încă o dată fanii, anunţând, printr-un mesaj postat pe Twitter, că noul ei single va fi lansat în luna iunie. Aceasta a răspuns astfel unei întrebări adresate de unul dintre fanii ei. Următorul material discografic semnat de Kylie Minogue ar fi trebuit să fie lansat către sfârşitul anului, însă casa de discuri a artistei a hotărât să amâne evenimentul. Pentru noul material discografic, Kylie Minogue a colaborat cu Jake Shears, solistul trupei Scissor Sisters, şi cu DJ-ul scoţian Calvin Harris.

Kylie Minogue şi-a început cariera ca actriţă cu un rol în serialul australian “Neighbours”. După succesul primelor două single-uri, “Locomotion”, care a staţionat pe primul loc în topul australian timp de şapte săptămâni, şi “I Should Be So Lucky”, care a impus-o în topurile din lumea întreagă, Kylie Minogue a ales să se concentreze exclusiv asupra muzicii. Şi s-a orientat foarte bine, reuşind vânzări de peste 40 de milioane de albume în întreaga lume, numeroase premii, precum şi o poziţie de top în rândul celor mai apreciate artiste de pe scena muzicii pop.