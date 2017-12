Kylie Minogue visează la o carieră în cinematografie

Cîntăreaţa australiană nu mai este deranjată de faptul că statutul ei de star de care se bucură în Australia şi în Europa nu are aceeaşi valoare şi în SUA, mărturisind că visează acum mai degrabă la o carieră în cinematografie. Kylie Minogue, în vîrstă de 40 de ani, a cărei carieră a început în urmă cu peste 20 de ani, ca actriţă într-un serial de televiziune din Australia, recunoaşte că a făcut cu siguranţă alegeri proaste în privinţa carierei ei cinematografice şi că îşi doreşte ca în viitor să joace în mai multe filme. Într-un interviu acordat cu ocazia promovării primului ei turneu în SUA, programat pentru a doua jumătate a anului, Kylie Minogue, laureată cu un premiu Grammy, a mărturisit că visează adeseori ca un regizor să o distribuie într-un rol special conceput pentru ea, în aceeaşi manieră cum muzicianul Nick Cave a compus celebrul duet pop-rock din 1996 “Where The Wild Roses Grow”, al cărui videoclip l-a şi regizat, care a contrastat puternic la vremea respectivă cu stilul pop al cîntăreţei. “Mi-ar plăcea să mai joc în filme. Cariera mea a fost oprită şi deviată. Am început ca actriţă şi am crezut că asta voi face întotdeauna”, afirmă Kylie Minogue.

Primul ei rol într-un lungmetraj a fost cel din pelicula “The Delinquents / Copii teribili” din 1989, urmat de o serie de roluri precum cele din filmul de acţiune “Street Fighter / Ultima Bătăli” în 1994 alături de Jean-Claude Van Damme şi din comedia “Bio-Dome / Experimentu” din 1996, dar şi un rol de mai mică amploare în musicalul de mare succes “Moulin Rouge!” în 2001. Cîntăreaţa de la Antipozi a mărturisit că la începutul acestui an i s-a mai îndeplinit un vis, după ce a colaborat cu A.R. Rahman, compozitorul coloanei sonore a filmului “Slumdog Millionaire / Vagabondul milionar”, laureat cu opt premii Oscar, la înregistrarea unuia dintre cîntecele sale, ce va fi inclus pe coloana sonoră a unui fim produs la Bollywood. Cariera lui Kylie Minogue nu s-a limitat doar la muzică şi la filme, reuşind să creeze o linie de lenjerie, o marcă de parfumuri şi o carte pentru copii. Muzica a fost aceea care i-a adus micuţei cîntăreţe statutul de star în Marea Britanie, Australia, Europa şi Asia, unde este cunoscută simplu “Kylie”, datorită celor zece albume şi unei serii bogate de premii internaţionale, din care nu lipseşte prestigiosul premiu Grammy, obţinut pentru albumul din 2004, intitulat “Come Into My World”.