"L’ Impero della Moda", o casă de modă care reînvie vechiul stil italian

Doamnele şi domnişoarele din Constanţa pasionate de modă au acum la dispoziţie un loc în care pot găsi creaţiile celor mai cunoscuţi designeri italieni şi, totodată, un spaţiu în care să se simtă extraordinar. Eleganţă şi stilul italian armonizate într-un decor deosebit, aşa poate fi caracterizat cel mai bine casa de modă "L’Impero della Moda", primul show-room vestimentar din Constanţa. Spaţiul, care poartă parfumul unic al vechilor magazine de modă italiene, îşi aşteaptă clienţii, de la sfîrşitul săptămînii trecute, pe strada Puşkin, numărul 15. "L’Impero della Moda s-a creat după un vis, după o idee de a aduce în Constanţa, şi în toată România, creaţiile celor mai mari firmede modă din Italia", a declarat managerul magazinului, Roberto Rauti. Magazinul a fost creat după principiul "iubeşte şi trăieşte moda". "După 40 de ani în care am fost plecată în Italia m-am întors în ţară, împreună cu fiul meu, pentru a deschide acest imperiu al modei. Am primit numeroase propuneri să deschid casa de modă în Bucureşti, dar am refuzat, pentru că m-am născut în Constanţa şi îmi doresc să fac ceva pentru acest oraş. Vă aşteptăm măcar să vizitaţi acest magazin în care veţi găsi, pe lîngă creaţiile marilor designeri italieni, şi creaţiile mele personale, realizate la îndemnul fiului meu", a declarat managerul administrativ al magazinului, Mihaela Otielu. Ea a adăugat că hainele din magazin, care au preţuri accesibile, sînt creaţii autentice italiene şi sînt însoţite de toate documentaţiile necesare. În acelaşi timp, magazinul va găzdui, de-a lungul timpului, prezentări de modă, pentru a reînvia stilul autentic italian. "Clientele noastre vor putea veni însoţite de soţi sau de iubiţi, care, în timp ce acestea probează haine, pot servi o cafea în chilling room. Acest spaţiu este total diferit de magazinele în care intri direct din stradă şi în care nu ai timp nici măcar să priveşti toate hainele. Aici este o atmosferă calmă, întîlnită doar în vechile case de modă. Aici intri ca să te relaxezi şi fără să cumperi nimic", mai spus Mihaela Otielu. Clientele pot vizita "L’ Impero della Moda" şi pentru a afla de la specialişti, în timp ce beau o cafea, ultimele tendinţe din modă. "Este o onoare pentru mine să fiu aleasă naşa acestei case de modă. Pînă acum nu am cunoscut decît rolul de mamă şi de femeie de afaceri, dar mă simt foarte bine în această nouă postură pentru că, sînt convinsă, orice femeie se simte bine între haine. Acest magazin este un lucru extraordinar pentru femeile din Constanţa", a declarat "naşa" casei de modă, consilierul local municipal Antoanela Marinescu.