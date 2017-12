La 12 ani, anchetat în 47 de dosare penale

10:48:36 / 18 Decembrie 2013

pentru Hassan

Spune-le tu vorbitorilor de acolo ca sunt in majoritate rromi si o sa iti dea in cap., Inclusiv in Ali-Baba. Rromii condusi de Melu Irimia sunt minoritari in zonele astea, unde majoritari sunt vorbitorii de turca si de tatara. Cand va ajunge zona despre care vorbesti majoritara la limba rromani sa ma anunti si pe mine. Intreaba-l si pe Melu Irimia si iti va spune exact ce ti-am spus si eu. Ca faci confuzie intre salvarii si rochiile lungi turcesti si tatarasti, si cele rromani.